Ultima declarație a lui Freddie Mercury, chiar înainte de a muri. A simțit legenda muzicii rock sfârșitul? „Tu ești ultima persoană cu care vorbesc”

Ca toți artiștii importanți ai lumii, Freddie Mercury a pus dragoste în munca sa. Prin cântecele sale, vorbea despre el și despre viața lui. Înainte de a muri, a oferit o declarație extrem de sinceră, așa cum declară chiar el.

Ironic sau nu, starul a precizat că acela este ultimul interviu pe care îl dă. Nu se cunoaște interlocutorul său, însă un lucru este cert: cel care vorbește este regretatul Freddie Mercury, rostind cuvintele magice.

Tu ești ultima persoană cu care vorbesc, așa că probabil vei avea cel mai bun interviu. Nu vreau să schimb lumea. Pentru mine, fericirea este cel mai important lucru. Se vede în melodiile mele dacă sunt fericit. În cele din urmă, eu sunt vinovat pentru toate greșelile mele. Îmi place să cred că sunt pur și simplu eu și atât cât pot vreau să cânt despre viață și despre lucrurile frumoase, în timpul pe care îl mai am de trăit. Gata, ai totul înregistrat. Folosește-te de vorbele mele, când ai ocazia

Este complet halucinantă declarația solistului trupei Queen.

Era cunoscută efervescența artistului. A trăit totul la maximum și nu stătea degeaba nicio clipă. De altfel, la final acesta își întreabă interlocutorul:

„Mai vrei să mă întrebi ceva? Haide, m-am plictisit.”

Mai spunea atunci că nu ar schimba nimic dacă ar fi să ia totul de la capăt.

Freddie Mercury a murit la 45 de ani oficial ca urmare a unei pneumonii bronhiale provocată de SIDA. Piese precum ”Bohemian Rapsody”, ”Who wants to live forever” sau ”We are the champions” sunt și astăzi de referință în muzica de pe mapamond.