Video! Zi istorică în lume! Pentru prima dată, femeile din Arabia Saudită au putut fi prezente în tribune la un meci de fotbal

Partida a început la ora locală 20.00, dar entuziasmul legat de momentul istoric era vizibil cu mult înainte de start.

“Acest eveniment arată că ne îndreptăm spre un viitor prosper. Sunt foarte mândră că sunt martoră a acestei schimbări imense”, a declarat Lamya Khaled Nasser, o fană din Jeddah în vârstă de 32 de ani.

LIVE: @Arab_News video shows female fans of @ALAHLI_FC chanting for their team inside #Jeddah’s Al-Jowhara stadium after a ban on women attending sports stadiums in #Saudi Arabia was lifted. https://t.co/Bl5Y8uKsCs



(AN video by Abedalziz Alakeel) pic.twitter.com/aNsCSk4nT0