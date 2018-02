Lidia Buble a făcut marele anunț! Luni, 26 februarie, îi va dedica mamei ei acest VIDEO!

Lidia Buble, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, va lansa luni, 26 februarie 2018, cel mai nou videoclip pentru piesa “Sărut mâna, mamă“. Melodia este o frumoasă dedicație a artistei pemtru mama ei.

Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa „Noi simțim la fel“. În același an, artisa a câștigat premiul „Best New Act“ la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-urile „Le-am spus si fetelor“ (feat. Amira) si „Mă certi“ (feat. Adi Sina), fiecare cu zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Cea mai de succes piesă a Lidiei Buble in mediul online este „Mi-e bine“ (feat. Matteo), care are peste 45 de milioane de view-uri pe YouTube.