Protest București: Trafic rutier închis în zona protestului din Piața Victoriei

UPDATE ORA 18.32 Protest București: Trafic rutier închis în zona protestului; circa 12.000 de oameni în fața Guvernului

Polițiștii rutieri au luat decizia, duminică seară, să închidă traficul pe toate arterele care sunt adiacente Pieței Victoria, asemeni serilor trecute, a anunțat, pentru AGERPRES, Ovidiu Munteanu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere a Capitalei.

De asemenea, Bulevardul Lascăr Catargiu a fost închis, dinspre și înspre Piața Romană.

Surse oficiale au precizat că la protestul din Piața Victoriei, în fața Guvernului, sunt circa 12.000 de persoane.

UPDATE ORA 18.28 Firea a dispus convocarea ATOP, având informații privind persoane care ar dori deturnarea manifestațiilor

UPDATE ORA 17.51 Aproximativ 8.000 de protestatarii în Piața Victoriei

Aproximativ 8.000 de persoane, potrivit unor surse oficiale, protestează în Piața Victoriei și scandează lozinci împotriva Guvernului.

Manifestanții cer demisia Executivului, dar și alegeri anticipate. Ei afișează pancarte pe care scrie "Până și scepticii cred că se poate", "Dragnea, i-ați bocceluța în spate!", "We R The Champions!" "Nu vrem hoți în țară!", "The more laws, the less justice — Cicero", "Alte măști, aceeași piesă", "Când ne numărați, adunați + 64!!! #Colectiv", "Nu mai vreau să plec. Plecați voi!", "Pe noi ne manipulează conștiința", "Fără violență. OUG 13 ciorbă de bullshit #rezist", "Demisia Guvernului", "Roiu'!", Ploieștiul este în piață, anulați și plecați spre est", "Jos Guvernul hoților și corupților. Zero încredere", "Plecați!", "Nu OUG", "Timișoara este aici", "Copii revoluției sunt aici", "Copii voștri vor fi liberi!", "Anulare OUG".

Zece membri ai unei trupe de percuționiști au cântat duminică la protestul din Piața Victoria împotriva ordonanței de modificarea Codurilor penale.

"Nu solicităm absolut nimic, noi am venit să-i susținem pe acești oameni (n. r. — protestatari) (...) Noi cântăm. Nu este un spectacol, este un protest" a spus Nicu Dumitrescu, unul dintre membrii trupei.

Vlad Burcea, un alt membru al trupei, a spus că a venit pentru a-i susține pe oamenii care au protestat zilele trecute și pe cei care sunt în prezent în Piață.

De asemenea, protestatarii au afișat un banner uriaș, cu o lungime de peste zece metri, pe care scrie "Ați reușit... Ne-ați unit!".

UPDATE ORA 17.54 O persoană din Piața Victoriei a avut nevoie de îngrijiri medicale

O persoană care afla în Piața Victoriei a avut nevoie de unele îngrijiri medicale din partea SMURD.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat pentru AGERPRES că persoana nu prezenta probleme grave.

În context, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache, a spus că la secția de poliție au fost conduse trei persoane, pentru a se investiga cazul.

UPDATE ORA 15.26 Peste 600 de persoane protestează în Piața Victoriei împotriva OUG privind Codurile penale

Peste 600 de persoane protestează duminică în Piața Victoriei împotriva OUG privind Codurile penale, marea majoritate a manifestanților cerând și demisia Guvernului.

Protestatarii poartă pancarte pe care scrie "Atâtea relații de distrus, dar voi ați ales să distrugeți România", "Te-as arunca în închisoare, cu toată puterea din mine, că doar Dragnea fost de tine", "PSD+ALDE = hoție, minciună, manipulare", "Demisia de onoare, alegeri cu oameni iubitori de țară","Ce fac eu cu alocație de 82 de lei? Ce faceți voi cu 45.000 de euro?".

Jandarmeria asigură ordinea publică la protest.

Sursă: Agerpres