Producătorul Harvey Weinstein, cel care a agresat sexual peste 100 de femei, a fost lovit și dat dat afară dintr-un restaurant

Producătorul acuzat că a hărțuit și agresat sexual peste 100 de femei de-a lungul carierei în cinematografie, sosise în restaurantul de lângă centrul de reabilitare pentru a lua masa. Cei prezenți l-au recunoscut și nu au fost deloc încântați că Harvey Weinstein se află langă ei. Faptul că Harvey a agresat atâtea femei l-a făcut pe unul dintre clienții din local să reacționeze brutal.

Omul l-a lovit pe producător și l-a invitat, deloc pe un ton amabil, să iasă imediat din restaurant. Oamenii care îl însoțeau pe Harvey Weinstein rugau să nu se filmeze întâmplarea nefavorabilă pentru cel care s-a purtat imoral făță de zeci de femei, printre ele și vedete ale Hollywoodu-ului.

Potrivit The Telegraph, bărbatul care l-a dat afară pe Harvey Weinstein a recunoscut că era băut și că l-a abordat pe producător sub pretextul de a face o poză împreună. Totul s-a încheiat fără alte incidente.

Some dude (lightly) double-slapped Harvey Weinstein in the face with the back of his hand, @tmz video https://t.co/O50BGLyRhK pic.twitter.com/NrHdDKT4vA