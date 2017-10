5 pacienți noi adăugați la listele de așteptare la fiecare ora, in Europa!

In Uniunea Europeana, in fiecare ora, 5 noi pacienti se adauga la lista de asteptare pentru un transplant de organ solid.

In Romania, la 12 decembrie 2016, pe listele de asteptare a unui transplant de organ solid se afau 5665 pacienti.

Un singur donator poate salva viata a 8 pacienti prin donarea de organe si poate imbunatatii viata altor 100, prin donarea de tesut si astfel continua sa traiasca impreuna cu cei salvati.

Ierarhia europeana in ceea ce priveste transplantul de la donatori in moarte cerebrala: Spania, Croatia, Belgia, state in care Legea Transplantului prevede ACORDUL PREZUMAT!

Legea romana prevede ACORDUL INFORMAT si de 3 ani functioneaza Registrul National al Donatorilor de Organe (RNDO). Cu toate acestea, definitoriu este acordul familiei.

De ani buni, Asociatia Transplantatilor din Romania desfasoara activitati de informare cu privire la donarea de organe si beneficiile transplantului. 2017 este al XI-lea an in care aceste activitati se desfasoara in cadrul campanie “Spune DA! Sustine donarea de organe.”, campanie desfasurata sub auspiciile Ministerului Sanatatii.

In perioada 26 – 28 octombrie 2017, campania “Spune DA! Sustine donarea de organe.”, desfasoara activitati de informare la Tg. Jiu, editie subscrisa campaniei Consiliului Europei „European Day for Organ Donation and Transplantation”, care are loc anual in luna octombrie si realizata in parteneriat cu Primaria Municipiului Tg. Jiu si Filiala locala a Societatii Romane de Crucea Rosie, Asistentii Medicali Comunitar

„Informarea si constientizarea populatiei cu privire la caracterul legal si benefic al actului donarii in scop terapeutic este modul in care ATR vine in sprijinul coordonatorilor de transplant. Consideram ca, cu cat ajungem sa discutam cu mai multi oameni, cu cat infoarmatie corecta despre donare si beneficiile transplantului ajunge la o masa mai larga si mai variata de populatie, cu atat la un moment de decizie, balanta intre emotie si ratiune se va inclina in directia ratiunii. In acelasi timp, informatia livrata de ATR este utila si pentru persoanele ajunse pacienti in insuficienta functionala de organ vital. Acestea sunt motive pentru care plecam la drum si strabatem tara.” – declara dl. Gh. Tache, presedintele ATR

Totul a fost posibil cu sprijinul Astellas Ro, Farmacia Belladonna – Tg. Jiu, al membrilor ATR din Gorj si al prietenilor locali din alte organizatii de pacienti, carora le multumim.

Sursa date statistice: www.transplant.ro; https://www.edqm.eu/en/events/european-day-organ-donation-and-transplantation

Contact:

Gh. Tache, presedinte ATR, 0762244821; astranrom@gmail.com

Local: Sorin Floarea - membru ATR 0743094244