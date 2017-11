A fost identificată a cincea victimă care a murit carbonizată în urma accidentului din Suceava! Tinerii arşi de vii au cerut ajutor

O altă familie a primit vestea cumplită de la autorităţi, după ce medicii legişti au identificat persoana care se afla în maşina condusă de Ciprian Năsădeanu. Un şofer care a văzut scenele de coşmar a făcut dezvăluiri din ultimele clipe de viaţă ale tinerilor.

Primele victime identificate au fost Ciprian Năsăudeanu, un tânăr din Gura Humorului care se afla la volanul maşinii, Beniamin Marian, Emanuel Darius Paraliuc şi Andrei Prelucā. Ultima victimă este o fată, potrivit medicilor legişti. Aceasta se numeşte Simona Lazarovici.

"Dumnezeu să vă ierte, prieteni dragi! Condoleanţe familiilor!", "Doamne, ce nenorocire! Dumnezeu să vă ierte, prea tineri v-aţi dus" sunt doar două dintre numeroasele mesaje apărute pe reţelele de socializare.

Vasile Niculiţă, un şofer care a oprit să vadă ce s-a întâmplat, a mărturisit că tinerii ţipau după ajutor.

"Când am văzut farurile, am oprit deja şi eu eram oprit în momentul în care au intrat în mine. În maşină, nu am văzut nimic, că luase foc, am auzit doar ţipând, am dat cu stingătorul mic al maşinii, dar s-a terminat şi nu am reuşit să sting. Am auzit ţipând în maşină, dar maşina bubuia, au început să explodeze cauciucurile. Am sunat la 112, dar deja sunase altcineva", a povestit cu vocea tremurândă Vasile Niculiţă, potrivit monitorulsv.ro.