A strâns o avere dintr-o ”muncă” de ghișeu! O angajată de la Taxe şi Impozite Bucureşti s-a îmbogățit din amendarea morților!

În loc să-şi plătească impozitele şi amenzile, sute de bucureşteni au preferat să plătească şpagă. În schimbul unui plic cu bani, o angajată a Primăriei Sectorului 5 le ştergea din sistem toate datoriile către stat. Şi uneori chiar le muta, dintr-un click, pe numele unor persoane decedate.

Doi martori rup tăcerea şi povestesc pentru prima oară cum au fentat legea, cu complicitatea funcţionarei. Veronica Pârvan este funcţionarul public care îi scăpa pe datornici de amenzi. Lucrează la Direcţia de Taxe şi Impozite a Sectorului 5, o instituţie făcută celebră de aceste imagini, cu mai mulţi contribuabili în genunchi.

Cine nu voia să îngenuncheze la ghişeu, apela la ea. Angajata Primăriei era salvarea celor în prag de executare silită. O spun chiar datornicii: "Iniţial nu am vrut să dau mită, am mers la Direcţia de Taxe şi Impozite cu o ciocolată franţuzească. Inculpta şi-a dat ochii peste cap şi mi-a spus că din 1989 dulciurile nu mai ajută pe nimeni, că pot să mi le bag în... Am întrebat-o ce vrea, iar dânsa mi-a spus că vrea ochii dracului"

Metoda era simplă: femeia accesa baza de date, unde avea două opţiuni: fie să anuleze datoriile, fie să le transfere în contul altcuiva. Dintr-un click, amenda se muta pe numele unui mort, iar fiecare modificare era transmisă de la Serverul Direcţiei de Taxe şi Impozite către calculatoarele Primăriei Sectorului 5. Astfel, în conturile statului nu mai ajungea niciun leu. Banii, de obicei jumătate din valoarea datoriilor, intrau direct în buzunarul funcţionarei. Chiar şi în rate.