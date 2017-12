Aceasta este melodia dedicată FETEI OMORÂTE LA METROU. Ți se rupe sufletul când o să îi asculți versurile!

Pentru persoanele care au cunoscut-o moartea Alinei Ciucu reprezintă un șoc greu de depășit. Georgiana Spinu, o cunoscută cântăreață de muzică populară, i-a fost colegă Alinei și a vorbit pentru site-ul www.a1.ro despre cea care i-a fost alături, pe băncile Universității din București vreme de trei ani: „A studiat "studii de securitate" in cadrul Facultății de Științe Politice, din cadrul Universității București! Se pregătea pentru dizertație însă nu mai are cine sa o dea. Era foarte activa in mediul social! Tot felul de activități de caritate iar acum doua săptămâni, săraca de ea, a fost împreuna cu alți tineri și au plantat copaci! Paradox, nu, știți vorba aceea, in viața trebuie sa plantezi un copac, sa faci o casa și un copil! Pe cele doua, nu a mai apucat sa le îndeplinească!”, a spus împietrită de durere Georgiana.