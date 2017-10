Acum a ieșit la iveală. Gestul care CUTREMURĂ întreaga Românie. Ce a făcut una dintre fetele preotului Gavril în timp ce se afla la spital!

Un preot și familia sa au murit în urma tragediei de la Cornu Luncii din județul Suceava. Cinci oameni au murit, iar alți patru au fost grav răniți.

Petru Gavril împreună cu soția și cei patru copii, dar și cu sora și cumnatul lui, au plecat de acasă pentru a merge să se roage la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași.

Pe drum, în zona localității Cornu Luncii din Suceava, mașina în care se afla preotul și familia sa a fost efectiv spulberată după un impact devastator cu o altă mașină în care se afla doar șoferul.

Printre cei rămași în viață se numără și Alexia, una dintre fiicele preotului, care deși se afla internată în stare gravă a cerut să fie dusă la capela în care se aflau depuse trupurile celor dispăruți din familia sa.

”Trebuie să ştie, este benefic pentru ea să vorbim despre suferinţa pe care o are. Este important să comunice, să vorbească despre ceea ce simte. Am vorbit despre viaţă şi despre moarte, este foarte matură în gândire. S-a comportat şi se comportă foarte firesc, tatăl lor le-a vorbit despre ciclul vieţii şi al morţii şi a reacţionat extrem de matur. Este un copil căruia nu îi este teamă de moarte şi asta este rodul educaţiei primite de la părinţi, de la tatăl ei, mai ales. Ieri am învăţat multe de la un copil de 9 ani”, a afirmat psihologul Geanina Cîrlan, potrivit Monitorul de Suceava.