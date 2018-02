Ai renunțat la RADET? Ai șanse să mori! "Centralele de apartament sunt letale!" Declarația care a isterizat toată România!

Avocatul Gheorge Piperea a făcut o declarație care a stârnit controverse în întreaga Românie. Bărbatul este cel care se ocupă, în prezent, de insolvenţa Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) din Bucureşti. Potrivit antena3.ro, acesta susține că centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot.

„Emisiile de Nox cauzează în fiecare an 440.000 de decese premature. 40% din aceste emisii sunt cauzate de motoarele de maşini, iar 80% dintre ele de maşinile cu motoare diesel, motiv pentru care multe ţări si decis că aceste motoare vor fi eliminate treptat din circulaţie.(…) Restul de 60% de procente…de unde provin? Există studii puţine, dar consistente, dar nu suficient de dezbătute, care arată că marea majoritate a celor 60% este cauzată de centralele termice de apartament. Probabil multă lume ignoră acest lucru, pentru că aşa este moda, să ne orientăm spre ceea ce e comod sau ieftin. E comod sau pare ieftin, dar lumea nu observă un lucru important. În apartament, în fiecare moment, mai ales iarna, luăm o porţie consistentă de gaz de eşapament, pentru că evacuarea acestor gaze se face la nivelul ferestrei. (…) Vecinul de jos are aceeaşi situaţie, iar aceste gaze de eşapament au efecte ca toate celelalte, inclusiv cele constatate pentru emisiile de NOx de cei de la Parlamentul European”, a spus Piperea, la o conferinţă de specialitate, mai scrie sursa citată.