Alertă în România, după ce o femeie din Capitală a murit din cauza gripei sezoniere. Cum te poți proteja de gripă, dacă intri în contact cu alte persoane

O femeie în vârstă de 69 de ani, din Bucureşti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces înregistrat în acest sezon din cauza gripei, anunţă Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinată împotriva virusului gripal.

Potrivit CNSCBT, femeia de 69 de ani din Bucureşti a murit în prima săptămână din acest an din cauza virusului gripal, tip B. Ea nu era vaccinată anti-gripal.

De la începutul sezonului de supraveghere a infecţiilor respiratorii acute şi a gripei, până la 7 ianuarie, au fost confirmate 35 de cazuri de gripă: opt cazuri tip A, subtip H1 (1 – Bihor, 7 – Bucureşti), patru cazuri tip A, subtip H3 (Constanţa), 13 cazuri tip A (9 – Constanţa, 4 – Bucureşti) şi 10 cazuri tip B (2 – Constanţa, 1 – Iaşi, 7 – Bucureşti).

În aceeaşi perioadă a anului trecut au fost înregistrate cinci decese, toate confirmate cu virus gripal tip A, subtip H3.

Până la data de 7 ianuarie, 625.946 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate.

Ce recomandă medicii? Cum poți să te protejezi de gripă?

Evitaţi contactul cu persoanele bolnave.

a. Indepartati-va de persoanele care tusesc sau stranuta.

b. Evitati spatiile aglomerate.

c. Nu vizitati persoanele bolnave. in cazul in care vizitaţi sau ingrijiţi o persoana bolnava de gripa, este recomandat sa purtaţi masca tot timpul cât sunteţi impreuna in aceeaşi camera.

Aerisiti zilnic camera in care dormiti sau spatiul in care lucrati. Aerisirea incaperilor sau a birourilor cu mentinerea unei temperaturi de 18-22 grade C si igienizarea corespunzatoare a spatiilor si suprafetelor este esentiala.

Respectati regulile individuale si generale de igiena.

a. Spalati-va cât mai des pe mâini cu apa si sapun (spalatul trebuie sa dureze cel putin 20 secunde, mâinile se spala atât pe partea anterioara cât si posterioara si se clatesc cu apa din abundenta, apoi se ususca cu prosoape de hartie sau aer cald). Daca nu sunteti in apropierea apei, folositi un agent de curatare pe baza de alcool. Dezinfectantele pentru mâini pe baza de alcool reduc cantitatea de virus gripal de pe mâinile contaminate, insa spalarea cu apa şi sapun este mult mai eficienta. incercati sa nu atingeti cu mâna ochii, nasul sau gura. Microbii se raspândesc frecvent in acest fel.

b. Este important ca persoanele care tusesc sau stranuta, sa-si acopere gura si nasul cu o batista de unica intrebuintare, batista care se arunca dupa utilizare.

c. Persoanele care prezinta semne ale bolii (fac febra, au frisoane, tusesc etc) trebuie sa se prezinte la medic. Riscul de contagiozitate este maxim la debutul bolii.

d. Omul bolnav se izoleaza de restul familiei intr-o camera corespunzatoare din punct de vedere igienic (luminoasa, aerisita, cu o temperatura medie de 22 – 24 grade Celsius). Bolnavul va folosi batiste igienice in caz de tuse sau stranut pe care le va arunca dupa utilizare.

e. Mentinerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii in comunitate.

Utilizarea maştii de catre persoanele bolnave pentru a-i proteja pe contacţii direcţi. in cazul in care o persoana tuşeşte sau stranuta, este recomandat sa folosesca o masca de protectie pentru a reduce riscul de infectare in rândul apropiatilor. Masca este foarte utila in urmatoarele situatii: când bolnavul se afla in contact apropiat cu persoane sanatoase, in mijloacele de transport, când merge la spital.

Stil de viata sanatos. Se recomanda o alimentatie echilibrata, consumul de fructe si legume bogate in vitamine, renuntarea la fumat, evitarea consumului de alcool, respectarea programului de odihna.

Vaccinarea este principalul mijloc de prevenire a gripei si a complicatiilor sale.