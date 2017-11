Anchetă de proporţii la Maternitatea Cuza Vodă din Iaşi, cea mai mare din Moldova

Doi bebeluşi născuţi prematur acolo ar fi murit din cauza unei bacterii intraspitaliceşti, kebsiella pneumoniae. În total, patru prunci ar fi fost infectaţi cu bacilul considerat extrem de periculos.

Părinţii unuia dintre bebeluşi au depus deja plângere la Parchet, iar procurorii investigează acum condiţiile în care au murit cei doi copii. Se aşteaptă, de asemenea, rezultatele necropsiilor celor doi bebeluşi, care vor arăta dacă moartea a fost cauzată de bacteria periculoasă. Conducerea spitalului declară pentru presa locală că nu exclude prezenţa germenului rezistent, dar spune că acesta ar fi putut să fie adus de un aparţinător din afara unităţii sanitare. Oricum, acest lucru îl vor afla cei de la Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, care a început propria anchetă în spital.

Secţia de Terapie Intensivă Neonatologie 2 a maternitatii Cuza Voda este in permanenta aglomerata. Desi are aprobat un număr de 25 de paturi, uneori există şi 30 de paturi sau chiar mai multe, pentru că deserveşte întreaga zonă a Moldovei. Numai in ultimele 5 luni, aici au fost asistati 318 nou nascuti, iar rata de mortalitate a fost cea mai mica pe tara, potrivit DSP Iași.