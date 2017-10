Au străbătut pământul de la un cap la altul fără probleme, dar în România au trăit un şoc. Doi turişti din Australia au fost jefuiţi chiar în inima Capitalei

Un cuplu de australieni decis să străbată Pământul a ajuns, după cinci luni de călătorie la Bucureşti. Singurul loc unde au fost la un pas să fie jefuiţi. Şarlatanii din centrul Capitalei vin cu tot felul de tertipuri pentru a-i căuta la bani pe turiştii străini. Iată ce li s-a întâmplat lui Tony şi Carmel.

Carmel şi Tony au călătorit deja pe jumătate de glob, iar de cinci luni se află în Europa. Atât de mult le-a plăcut Bucureştiul, că au realizat şi un filmuleţ de prezentare. Însă, când au ajuns în centrul vechi al Capitalei, au trăit un şoc.

Un individ i-a abordat pe cei doi pe o stradă mai puţin aglomerată iar atunci când australienii au propus ca această verificare să aibă loc, totuşi, în văzul lumii, bărbatul nu s a mai arătat interesat şi a fugit. "Nu am vrut să-i dau portmoneul şi a spus că în acest caz trebuie să mă ducă la Poliţie. Am replicat că am putea să mergem şi pe o stradă mai aglomerată să-i arăt portmoneul. A spus că nu mai e nevoie".

Alţi turişti străini au fost jefuiţi sau atacaţi. Cele mai multe reclamaţii sunt pentru hoţii de buzunare, falşii poliţişti care încearcă să înşele oameni sau pentru taximetriştii lacomi.

Carmel şi Tony nu se grăbesc să plece din România şi vor să creadă despre Bucureşti că este, totuşi, un oraş sigur. Poliţiştii îi avertizează pe turiştii străini ca, în cazul în care sunt abordaţi de persoane suspecte, să ceară imediat sprijin.