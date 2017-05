Autorul atacului din Times Square, convins că vine sfârşitul lumii: "Avea multe coşmaruri urâte. Spunea prostii"

Richard Rojas, autorul atacului de joi din Times Square, lucra ca notar după ce s-a retras din armată, au declarat surse din poliţie pentru postul de televiziune new-yorkez ABC 7 News, care precizează că acesta era interesat de Scientologie şi că era convins că vine sfârşitul lunii.

Rojas a crescut în cartierul new-yorkez Bronx, iar prietenii săi spun că s-a schimbat după stagiul militar şi că a început să bea pentru „a scăpa de stres”.

“S-a întors în cele din urmă acasă şi îi era greu să îşi găsească un loc de muncă”, a spus un prieten din copilărie al atacatorului, Harrison Ramon. Acesta a povestit că fostul militar începuse să vorbească despre demoni, diavoli şi teorii ale conspiraţiei. „Avea multe coşmaruri urâte. Spunea prostii. Se comporta ciudat”, a adăugat el.

Joi, Rajos a intrat cu maşina în mulţimea din Times Square, omorând o tânără şi rănind alte 22 de persoane. După ce maşina sa s-a oprit într-un stâlp, tânărul de 26 de ani a coborât şi a încercat să fugă. A fost oprit, însă, cu ajutorul unui gardian de la celebrul restaurant Planet Hollywood.

El a fost arestat de forţele de ordine şi inculpat pentru crimă, tentativă de crimă şi omucidere cu un vehicul, cu circumstanţe agravante. Analizele au arătat că nu consumase alcool, dar se afla sub influenţa drogului PCP, care provoacă halucinaţii şi atacuri de tip schizofrenic. El a spus poliţiei că Dumnezeu i-a cerut să comită atacul şi că a auzit voci.

De asemenea, bărbatul le-a spus autorităţilor că voia să moară în Times Square. ”Trebuia să mă împuşcaţi! Voiam să-i omor”, a declarat el. Rojas are un cazier lung. Fostul militar în Marină a fost arestat pentru că a condus sub influenţa alcoolului, în 2008 şi în 2015, au spus oficiali din New York. De asemenea, a fost reţinut luna aceasta pentru că a ameninţat cu un cuţit de bucătărie un vizitator.

Bărbatul a mai fost arestat şi pentru că a atacat un şofer de taxi în timp ce se afla la baza Jacksonville (Florida), în perioada 2011-2014.

