Aveți mare grijă, poate fi înșelătoria anului! Sute de români s-au plâns că primesc apeluri telefonice ciudate din Africa. Hakuna matata?!

În ultimii ani, metodele de înșelătorie s-au diversificat atât de mult, încât... nimic nu te mai poate surprinde! Tocmai de aceea, e necesar să fiți prudenți și cu ochii-n patru! Sute de români s-au plâns în ultimele zile că au fost sunaţi de pe numere cu prefixe din alte ţări, printre care numeroase din Africa.

În ultima lună s-au intensificat apelurile de pe numere necunoscute, primite din ţări străine şi îndepărtate. Numeroşi români au povestit pe reţelele de socializare că sunt apelaţi cu numere ”ciudate” din afară: unele cu prefix de Europa de Est, altele din Chad, Maldive, Mali sau Guineea.

”Am fost sunat astăzi şi acum 8 zile de nişte numere cu prefixe din alte ţări. Par să fie din Maldive, respectiv Ciad, primul apel am apucat să închid eu că n-am ştiut numărul, şi cel de astăzi a fost un beep scurt care s-a oprit înainte să-mi dau seama că îmi sună telefonul”, a povestit un utilizator pe Reddit.

”Şi eu am fost sunat săptămâna asta de vreo 3 ori în total, de numere din Madagascar şi de unul din Maldive, acum că citesc ce zice lumea pe aici, mă simt mai bine, credeam că sunt singurul... Evident că le-am blocat după ce mă sunau. Eu sunt pe Vodafone”, a povestit un alt utilizator.

”De ieri mă tot sună un număr ciudat şi lung, din câte am înţeles provine din Angola, dar nu cunosc pe nimeni acolo! Am înţeles că a sunat pe multă lume! Nu înţeleg ce vrea? De unde are numărul meu? Este enervant! Cum pot scapă de el?L-am adăugat la lista neagră, dar observ că tot apare că m-a sunat, nu ştiu ce să fac? De răspuns, nu răspund, asta e clar!” a povestit online o altă persoană a afectată.