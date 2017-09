Bucureştiul are, începând de astăzi, cea mai mare şi mai modernă staţie de tratare și sortare automată a deșeurilor municipale din Europa de Est

Investiţia, care se ridică la 10 milioane de euro, va duce la creșterea substanțială a gradului de valorificare și reciclare a deșeurilor procesate. O mie de tone de gunoaie municipale vor fi reciclate zilnic la noua staţie de deşeuri inaugurată lângă Bucureşti.

Noua instalaţie pusă în funcţiune de Rom Waste Solutions reprezintă una din cele mai importante investiții din domeniul managementului deșeurilor municipale și reciclării din România. Cel mai important este însă faptul că atât colectarea selectivă, cât şi tratarea gunoaielor aduc beneficii pe mai multe paliere.

"Prin ceea ce facem aici, ajutăm mediul, pentru că toate deşeurile care sunt generate nu ajung la groapă, ci vin la noi. Tot ce este recuperabil scoatem din deşeul respectiv şi automat avem un pas spre economia circulară, pentru că ceea ce noi recuperăm şi reciclăm transformăm în materie primă pentru industrie, automat se creează alte locuri de muncă într-o industrie laterală." - a declarat Cătălin Culinescu, Director General Rom Waste Solutions.

Misiunea Rom Waste este una simplă şi precisă, şi vizează trei aspecte. "O gestionare sustenabilă a deşeurilor, gestionare pe care s-o facem prin maximizarea valorificării şi reciclării. Vrem să contribuim, prin tot ceea ce facem aici, la ameliorarea problemelor mediului înconjurător. Şi cel de-al treilea punct, care este foarte important din punctul nostru de vedere, este realizarea ţintelor pe mediu, pe care România şi le-a asumat prin aderarea la Uniunea Europeană" - a mai explicat Cătălin Culinescu.

După investiţia de peste 10 milioane de euro, staţia Rom Waste a devenit cea mai modernă şi mare din estul Europei. Prin dotarea cu echipamente de ultimă generaţie, noua staţie este una complet automatizată. Acest lucru nu înseamnă însă că factorul uman a fost eliminat. Tot personalul este folosit acum la controlul calităţii.

Soluţiile pentru gestionarea problemei deşeurilor sunt în primul rând de natură legislativă. Majoritatea statelor europene s-au confruntat cu ele, iar modul în care le-au rezolvat ar putea ajuta pe viitor şi România. "Ori interzici deşeul în amestec să ajungă la groapă, ori îi faci nişte costuri care să permită ca aceste tipuri de investiţii să funcţioneze corect. Şi a doua problemă de care ne lovim este implemnetarea sistemului "plăteşti cât arunci", pe care ministerul încearcă acum să-l promoveze." - a explicat Directorul de Marketing al Rom Waste, Cristian Lazăr.

Beneficiile colectării selective a deşeurilor şi a reciclării lor ar avea efect şi asupra economiei.

"Dintr-un kilogram de materie primă, noi valorificăm 0,34 euro şi suntem pe ultimul loc în Europa. (...) Fracţiile care nu pot fi valorificate, dar care sunt fracţii lichide, pot fi transformate în biocombustibil, care se transformă în energie electrică şi termică. Dacă, la 6 milioane de tone de deşeuri, am valorifica sub această formă, câte oraşe din România ar putea să aibă apă caldă şi căldură din această materie primă? 100 de oraşe. Şi nu am mai avea acest coşmar continuu al creşterii preţului la gaze naturale" - a explicat Iulian Iancu, Preşedintele Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor.

Colectarea selectivă, reciclarea şi valorificarea deşeurilor nu mai reprezintă o opţiune. Sunt obligaţii, pe care ţara noastră şi le-a asumat, odată cu aderarea la spaţiul comunitar, şi care, încălcate, riscă să aducă sancţiuni grave României.

Alessandra Stoicescu, moderatorul evenimentului, a subliniat cât de important este ca problema reciclării să nu mai fie tratată cu indiferenţă sau amuzament.

"Nu numai că suntem în criză de timp, dar suntem şi în situaţia în care producem milioane de tone de gunoi şi reciclăm undeva la 5%. Până nu înţelegem că depinde de noi să începem să punem sticlele unde trebuie să fie, PET-urile unde trebuie să fie, apoi firmele să aibă grijă dă facă investiţiile necesare, aşa cum fac cei de la Rom Waste, astfel încât colectarea deşeurilor să fie făcută conform obligaţiilor pe care le avem - degeaba colectez eu separat şi vine maşina de gunoi şi le amestecă pe toate - asta e problema pe care o întâlnim cu toţii" - a declarat Alessandra Stoicescu.

În acest moment, este nevoie de o legislaţie clară şi de investiţii serioase în domeniu, precum şi de educarea populaţiei, pentru ca deşeurile să nu mai reprezinte o problemă. Sprijinul autorităţilor este extrem de important - a arătat Mihai Nour, reprezentant al Emerging Europe Accession Fund.

"Considerăm că domeniul este foarte important pentru România, un domeniu în care sunt nişte rămâneri în urmă faţă de obligaţiile asumate la nivel european şi există acest risc al intrării în procedura de infridgement, care va aduce costuri semnificative pentru întreaga economie. De aceea este important ca domeniul să beneficieze de o stabilitate a cadrului legislativ, care să permită sectorului privat construcţia acelor planuri de afaceri, care sunt atât de importante pentru luarea deciziilor, dar, mai ales, să permită realizarea lor în condiţii apropiate de cele anticipate iniţial. Ne exprimăm disponibilitatea şi chiar dorinţa să explorăm împreună cu autorităţile locale, cu toţi cei implicaţi, eventuale parteneriate sau alte modalităţi de a accelera îndeplinirea acestor obligaţii asumate" - a declarat Mihai Nour.

Reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale au dat asigurări că susţin orice demers în acest sens.

Graţiela Gavrilescu, Viceprim-ministru şi Ministru al Mediului, a subliniat că Guvernul înţelege pe deplin importanţa investiţiilor în domeniul deşeurilor.

"Eu, ca ministru al Mediului, mi-am asumat ca România să nu mai fie o pată neagră pe harta Uniunii Europene, ci, dimpotrivă, să demonstrăm că suntem un popor civilizat. (...) Trebuie să educăm cetăţeanul şi să-i arătăm beneficiile din această colectare selectivă. Aveţi toate şansele să vi se întoarcă bani mulţi din sistem, pentru ca dvs să investiţi fie în infrastructura din domeniul deşeurilor, dar şi pentru dezvoltarea comunităţii dvs pe alte proiecte" - a arătat Graţiela Gavrilescu.

La rândul ei, Carmen Moldovan Mihălcescu, Vicepreşedintele Cemerei Deputaţilor, i-a asigurat pe cei prezenţi că şi puterea legislativă sprijină acest domeniu. "În calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, având în atribuţii însă şi Comisia pentru Mediu, vă pot asigura de întregul nostru sprijin. Oricând uşa noastră, a Parlamentului în general, este deschisă pentru astfel de subiecte, pentru că mediul este o componentă importantă a vieţii noastre de zi cu zi." - a precizat Carmen Moldovan.

La nivelul Primăriei Capitalei, există de asemenea susţinere totală pentru orice demers menit să rezolve problema gunoaielor. "România, ca ţară şi Municipiul Bucureşti, ca oraş, precum şi instituţiile şi cetăţenii avem cu toţii responsabilităţi pentru a prelua şi a aplica şi în ţara noastră şi în oraşul nostru obligativităţile europene în materie de mediu, în materie de colectare selectivă. (...) Cu toţii suntem susţinem mediul de afaceri - autohton şi străin - avem uşile deschise pentru toate aceste investiţii, nu le blocăm, dimpotrivă! Tot ce este bun, ce este pozitiv, încurajăm şi vrem să fim parteneri." – a declarat Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei.

Primăria Capitalei a semnat deja un parteneriat, pentru amplasarea a 50 de staţii inteligente de sortare a deşeurilor în toate sectoarele, unde oamenii să poată arunca gunoiul. "În schimbul acestor deşeuri colectate selectiv vor primi bani sau tichete cadou. Cred că este un implus pentru această industrie, care prinde contur şi în România şi acre este cea mai necesară şi cea mai de viitor." - a arătat Gabriela Firea.

La nivel local, primarii de sectoare sunt cei care se confruntă din plin cu ignoranţa oamenilor, dar şi cu lipsa unor echipamente specifice. Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat de la preluare amandatului de primar al sectorului 6. "Cel mai mare efort l-am depus pe partea de realizare a unei salubrizări corespunzătoare şi de a aduce populaţia la un nivel de înţelegere şi percepţie vizavi de acest efort cât mai mare. Vrem să aducem un beneficiu locuitorilor, în sensul că, dacă vor participa la acest program şi vor face colectare selectivă, vor primi gratuite la plate serviciului de salubrizare." - a declarat Gabriel Mutu.

La rândul lui, Edilul Sectorului 5, Daniel Florea, a subliniat necesitatea unor schimbări legislative. "Sunt foarte multe deşeuri care nu se colectează din cauza unor lacune legislative şi acestea dăunează mediului." - a arătat Florea.

România este în acest moment ţara cu cel mai scăzut nivel al reciclării: numai 5% din deşeuri ajung să fie supuse proceselor de reciclare. Cauzele sunt multiple. Între acestea: proasta gestionare a deşeurilor, taxele mici la gropile de gunoi şi sistemul de plată pentru deşeurile menajere diferit faţă de al celorlalte ţări din Uniunea Europeană. Un român plăteşte 18 euro pe an pentru colectarea deşeurilor, în timp ce un suedez plăteşte de şase ori mai mult.

Despre RomWaste Solutions: Dotată cu cea mai mare și performantă linie de sortare de deșeuri municipale solide din România și una dintre cele mai mari din Europa de Est, Rom Waste Solutions SA include un sistem complet de gestionare a deșeurilor cu o recuperare maximă a fracțiilor ce pot fi reciclate sau valorificate energetic. Deasemenea, Rom Waste Solutions, pe lângă stația de sortare mai deține și o secție de reciclare, producând fulgi și granule din HDPE și PP.