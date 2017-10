Ce au găsit când au ridicat covorul din biserica în care Pomohaci ar fi făcut vrăjitorii. Enoriaşilor nu le-a venit să creadă!

Noi probleme pentru Pomohaci. După ce a fost implicat într-un scandal imens, fiind acuzat că ar fi abuzat sexual minori, fostul preot este acum suspect de vrăjitorie

O femeie care se ocupa de curăţenia în biserica în care slujea Cristian Pomohaci susţine că preotul ar fi făcut vrăji!

"Am făcut de mai multe ori curăţenie în biserică şi sub covor am găsit pene de găină cu un aspect ciudat care nu aveau ce să caute într-o anumită încăpere, mai ales în biserică. Am fost foarte şocaţi când am văzut şi nu înţelegeam de ce. Pur şi simplu ne-am gândit că cineva ar putea să facă vrăji, să facă lucruri necurate, să se ocupe de lucruri ceva se întâmpla acolo forţele răului. Ţin să precizez că am făcut curăţenie şi i-am arătat dânsului pana respectivă şi zicea că a lăsat-o cineva intenţionat că vrea să ne facă rău, dar mi s-a părut absurd", a declarat aceasta la "Xtra Night Show".