Crima de la metrou, explicată de experţii criminologi: „Toate acestea ar fi putut fi prevenite. A fost vorba despre o problemă psihică ”

Expertiza suspectei în cazul crimei de la metrou Dristor va arăta că femeia avea probleme psihice, spun criminaliştii. „În mintea acestei femei, pot spune cu un procentaj de 90%, că este o problemă psihică”, spune Dan Antonescu, specialist criminolog.

„Problema e pierderea unei vieți, șocul pe care l-a simțit societatea auzind o astfel de veste. Toate acestea ar fi putut fi prevenite dacă femeia asta ar fi fost internată într-un centru de specialitate. Ea nu are reprezentarea a ceea ce face. Ea are altă lume a ei. A plecat liniștită. Avea asenzația că ceea ce a făcut, a făcut bine. Această autoare are o problemă cu femeile tinere”, a mai explicat Dan Antonescu.