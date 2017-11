„Stela Popescu a murit” este vestea care a cutremurat pe toată lumea. Cum au reacționat vedetele pe Facebook după ce au aflat ce s-a întâmplat

Stela Popescu a murit. În această după-amiază marea actriță a României a fost găsită fără suflare în propria locuință de către fiica sa adoptivă, care a sunat rapid la 112, însă specialiștii nu au mai putut face nimic pentru artistă.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste toată lumea. Artiști, oameni de televiziune sau politicieni și-au exprimat pe Facebook o parte din durerea pricinuită de dispariția Stelei Popescu, care avea doar 82 de ani.

„E greu! Mi-e greu! Am pierdut un mentor, un prieten, o mare actrita!

Dificil! Toate cuvintele nobile le merita doamna STELA POPESCU! Pregăteam împreuna un moment special pentru scena Teatrului National, acolo unde avea sa fie invitata mea in spectacolul din luna decembrie! Știu ca viața nu întreabă, dar se împuținează oamenii colosali ai acestei tari și rămânem vitregiti, goi, uitați de simboluri!

Stela Popescu a slujit scena, peste 60 de ani, cu dăruirea unui suflet basarabean! A fost și va fi iubita și merita toate aprecierile pentru cariera-i complexa!

Sunt onorat ca am fost unul dintre cei mulți care s-au bucurat de privilegiul de a o cunoaște dincolo de scena, oferindu-mi fericirea de a fi printre prietenii apropiați ai ultimei perioade!

In imaginea de mai jos e așa cum era de obicei, toată un zâmbet, la mine la emisiune, unde a primit trofeul ARTA PENTRU ETERNITATE, fiind aniversata pentru întreaga cariera artistica!

Azi pică in tristete revista românească, cortina descoperind imaginea acestei actrite imense in rândul clasicilor! Rămâi cu bine, doamna Stela Popescu!” Așa sună mesajul transmis de Fuego la aflarea veștii că doamna teatrului românesc nu mai este printre noi.

Stela Popescu a murit. Avea doar 82 de ani. Această veste a dat-o peste cap pe Octavia Geamănu, prezentatoarea Observatorului Special de la Antena 1:

„Ma socheaza aceasta disparitie... Stela Popescu nu mai e. Ma minunam ieri de cat de minunata e la varsta asta. Dumnezeu sa o odihneasca in pace! ...”, a scris vedeta pe Facebook.

Mihai Bendeac a reacționat mulțumindu-i celei care a fost o mândrie națională.

„Astăzi, s-a reunit cel mai bun, frumos și fermecător cuplu de artiști din Istoria României.

Drum bun, doamna Stela. Mulțumim!”, a scris actorul, aducându-l în discuție și pe Ștefan Bănică.

Paula Chirilă a scris pe Facebook doar trei cuvinte: „O iubesc definitiv”.

Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii, a ținut să își amintească de actrița care a lăsat teatrul și filmul românesc în doliu.

„S-a stins Stela Popescu... O ştiu personal, de când umblam pe sub masa la care stătea. Acum câteva zile ne-am vazut la mine la birou, plină de energie şi de idei de proiecte. Astăzi, nu mai este, dar ne ramân în amintire lucrurile minunate realizate într-o viaţă dedicată artei.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris Lucian Romaşcanu pe pagina lui de Facebook.

Și Andreea Berecleanu și-a exprimat gândurile încărcate de emoție despre Stela Popescu:

„Stela era o explozie de viata, de bucurie, de frumusete, a fost o diva a tuturor timpurilor. Asa va ramane in memoria noastra. Mereu! Multumim, Stela, pentru sufletul tau generos! Si razi de noi, cu noi, de acolo de Sus!”, așa sună o parte din gândurile prezentatoarei de la Observatorul de la ora 19.