Cum și-a explicat gestul ucigașul asistentei din Slatina, într-un bilet de adio: “Din mormânt, din Iad, de unde dracu oi fi, nu am să-i dau pace”

Infirmierul care a ucis noaptea trecută o asistentă de la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina şi care ulterior s-a sinucis a scris două bilete referitoare la intenţiile sale, potrivit unor surse judiciare.

Unul dintre bilete ar fi fost găsit de sora infirmierului la locuinţa acestuia şi l-ar fi prezentat presei, iar al doilea bilet era în haina cu care bărbatul a mers la serviciu şi a fost găsit de anchetatori.

Cele două bilete au un conţinut similar.

"Ar mai exista un bilet, similar din punct de vedere al mesajului (cu cel prezentat de presă - n. red.), găsit în haina cu care bărbatul a fost îmbrăcat la serviciu. În mare, mesajele din cele două bilete sunt similare, fac referire la intenţiile lui, biletele nu sunt însă identice", au declarat sursele citate.

În biletul care apare în presă şi ar fi fost găsit de sora infirmierului, acesta susţine că trăia un calvar.

„Această jigodie nenorocită mi-a distrus viaţa. Ea, în cârdăşie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofiţer sub acoperire la DNA. M-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. (…)

Numărul de telefon al acestui animal. Vreau să afle toată lumea de ce am recurs la acest gest. Să spuneţi la presă tot. Ajunsesem să fiu urât de toată lumea din cauza lor. Îmi pare tare rău că nu pot să-l omor şi pe el.

Din mormânt, din Iad de unde dracu oi fi, nu am să-i dau pace. Ar fi multe de spus dar simt că mă sufoc şi nu pot să-mi duc planul la îndeplinire. Am tot amânat din cauza la mama mea care o să sufere, dar nu mai puteam trăi”, scrie ucigașul în biletul de adio, descoperit în locuința sa, din orașul Slatina.