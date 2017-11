Cutremurător! Scrisoare către victimele care îndură violența domestică: ”Mi-a zburat o măsea la unul dintre pumnii serviți. Femeie, nu sta cu agresorul până îi înveți limba!”

Violența în familie e o problemă majoră la nivel european, țara noastră ocupând primele poziții privind agresiunea verbală și fizică.

Cele mai multe victime ale abuzului sunt femeile, una dintre ele fiind cea care și-a povestit drama, într-o scrisoare deschisă, adresată tuturor celor care au trecut sau trec prin așa ceva.

Redăm mai jos textul integral, publicat pe Gazeta de Sud:

”Recunosc sincer şi destul de greu că eu sunt una dintre femeile care are dinți puși din cauza unui fost iubit. Mi-a zburat o măsea la unul dintre pumnii serviți. Asta înseamnă că știu cum te simți în calitate de victimă. Este greu să rupi lanțul. Este greu să crezi că nu tu „ți-o cauți“, dar, mai ales, că nu aşa este normal.

Nu ştiu cum ați crescut voi, dar în jurul meu au fost foarte des întâlnite scenele de violență domestică. La noi în familie, la vecini, ca un fapt firesc şi în relațiile mele ce au urmat.

Am îndurat bătaie ani de zile. Am mâncat bătaie la greu de la el, cel care trebuia să rămână în sufletul meu pe viață, ca fiind primul iubit. Ştiți vorba aia „prima iubire nu se uită niciodată“… Nu am uitat-o! A rămas de rămas. Ca acel băiat care a distrus în mine inocența. Ca acel băiat care mi-a călcat sufletul în picioare cu bocancii lui murdari.

Însă cel mai greu este să scot total din mine ceea ce a plantat adânc viața cu asemenea exemple. Statutul acesta de victimă şi agresor nu este ceva uşor de gestionat. Am îndurat ani de zile bătaia până am vrut să mă apăr. Într-una din zile am dat în el de frică, cât de tare am putut. Puțin a lipsit până la o reală tragedie. Eu, victima ce tresărea la orice atingere şi care mânca bătaie inclusiv din această cauză, am fost în stare să ripostez, să mă apăr.

A fost şocant pentru mine să constat că puterea este la mine. Că mă pot apăra de astfel de indivizi, însă cel mai bine este să mă apăr plecând şi nu copiind din comportamentul lor.

Am stat prea mult. Şi da. Nu a fost uşor să plec. Orice victimă care a stat ani lângă un agresor poate spune că oarecum te „înveți“ aşa. Eu am pus ghilimele pentru că cred cu tărie că nu te înveți, doar acumulezi şi refulezi pe unde poți, când şi cum poți.

Avem nevoie de conștientizare și să luăm măsuri. Sunt foarte multe femei abuzate în România. Ele şi copiii lor. Acest fenomen este des întâlnit, mai ales că, cu cât ne îndepărtăm de oraşe, cu atât situația devine mai dramatică. Unora dintre aceste femei le este frică de consecințe dacă vorbesc, altele sunt copleşite de ruşine aşa că tac și îndură. Am fost şi eu, rând pe rând, toate tipurile de femeie de mai sus. Până decizi şi reușeşti să pleci treci prin dureri, umilințe, frică şi ruşine, iar ele rămân cu tine şi după.

Aşa că nu sta femeie cu agresorul până îi înveți limba! E posibil să nu îți placă prea tare de tine când te trezeşti că o înțelegi aşa de bine. Este viața ta și tu contezi. Și mai ştii ceva? Nu eşti nici singura şi nici singură. Primul pas este cel mai greu. Să ceri ajutorul. Apoi vine al doilea pas. Să nu te mai simți cel mai singur şi amărât om din univers şi, în acelaşi timp, să înveți să accepți ajutorul primit.

Pentru orice fel de abuzuri domestice, fizice, sexuale sau psihologice, comise asupra ta sau asupra copiilor tăi, poți face o sesizare la poliție, poți suna sau trimite o sesizare scrisă la centrele de ajutor sau asistență socială apropiate și poți cere ajutorul unui psiholog, psihoterapeut.

Recent s-a creat pe Facebook campania „Mami, de ce plângi“, inițiată de Raluca Bădița, blogger craiovean, care a creat un grup de susținere pentru femeile abuzate, unde puteți împărtăși experiențele trăite, cere ajutorul și ajuta, la rândul vostru, îndrumați de specialişti, care s-au alăturat acestei cauze.”