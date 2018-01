Detalii şocante despre sinuciderea lui Sergiu Curcă! S-a spânzurat cu..

Sergiu Curcă s-a sinucis pe 1 ianuarie. Nu este prima tentativă de sinucidere a solistului de muzică populară. Tânărul a lăsat un bilet de adio familiei şi prietenilor, în care le transmitea acestora să-l uite şi să îl conducă pe ultimul drum.

Vestea mortii lui fulgeratoare, in prima zi a anului 2018, i-a cutremurat pe apropiatii lui. Razvan Todea, un fost coleg de-ai lui, a spus ca a fost un om plin de viata: "Nu pot sa va spun foarte multe lucruri decat ca vestea aceasta mi-a adus un soc! A fost un coleg minunat si un om plin de viata apreciat de toata lumea... A fost un prieten drag pe care nu o sa-l pot uita niciodata si nu pot sa-mi explic nici eu si nici alti colegi din ce cauza a facut acest gest! Eu inca sunt in stare de soc, imi pare rau, dar nu imi pot gasi cuvintele acum!! Nu pot sa spun decat ca a fost un coleg extraordinar pe care nu il voi uita niciodata! Dumnezeu sa-l ierte si sa aiba grija de sufletul lui!", a zis Razvan Todea.

"Am participat la multe evenimente impreuna. Eu cant, in acest moment, cu Mile Povan, dar in trecut am cantat la multe evenimente impreuna. Chiar si anul asta am avut cateva evenimente impreuna!", a mai spus Razvan Todea pentru DC News.

Sergiu Curcă s-a sinucis pe 1 ianuarie, el spânzurându-se cu un cordon de la o haină, informează aradon.ro. Nu este prima tentativă de sinucidere a solistului de muzică populară.

Sergiu Curca era solist al Ansamblului Folcloric de Cantece si Dansuri Lipova si era foarte cunoscut in zona, fiind fost elev al Liceului Athanasie Marienescu Lipova. Nimeni nu isi poate explica gestul sau.