Dezvăluiri IMPRESIONANTE despre Alina Ciucu, fata ucisă cu sânge rece la metrou: „Așteptam ca pe grupul de Facebook să apară vestea despre NUNTĂ”

O dramă. Asta trăiesc zeci de persoane care au cunoscut-o pe Alina, tânăra care și-a găsit sfârșitul într-un mod abrupt, violent și mai ales nedrept. Studenta care a fost ucisă cu sânge rece de o femeie bănuită că ar avea mari probleme psihice a fost o prietenă și o colegă absolut deosebită.

Georgiana Spinu, una dintre colegele de facultate ale Alinei a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate pentru site-ul a1.ro, în care o descrie pe tânăra omorâtă de Magdalena Șerban în cele mai frumoase și impresionante cuvinte:

„Am fost colege 3 ani de zile, in cadrul Universității București! Va dați seama ca am împărțit cu ea stresul dinaintea examenelor, bucuria reușitelor și a examenelor luate cu note mari! Era o studenta foarte activa, îmi amintesc ca era implicată in tot felul de activități de voluntariat și prin tot ce făcea încerca sa empatizeze cu cei din jurul ei!

Activitatea mea artistica se desfășoară intr-un restaurant in București și anul trecut m-a vizitat! Îmi amintesc ca ne-a fericit reîntâlnirea și mi-a povestit ca-i merge bine, se angajase, făcea și masterul! Îmi amintesc zâmbetul ei cald dar nu m-am gândit vreodată ca va fi ultima data când o sa-l văd! Astăzi fostele colege de facultate au făcut un grup pe Facebook și ma așteptam ca una dintre ele își anunța nunta însă din nefericire, am primit aceasta veste groaznica”, a declarat Georgiana în exclusivitate pentru www.a1.ro.