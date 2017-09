Doamne, cum a venit această tânără în prima zi de școală! Profesorii au rămas fără cuvinte!

Cu papuci cu blană colorată sau pe tocuri, cu blugi mulaţi sau fuste scurte, cu ochelari de soare şi înarmaţi cu cafele, suc, ori buchete de flori, elevii Colegiului Agricol "Viaceslav Harnaj” au participat la festivitatea de începere a anului şcolar.

Fie că au ajuns la timp pentru a asculta felicitările primarului Capitalei pentru alegerea de a învăţa la un liceu cu profil agricol, precum şi urările directorului liceului şi ale inspectorului şcolar general, fie că au ales mai întâi să bea o cafea la colţul clădirii şi au pierdut slujba preoţilor, tinerii nu au luat în seamă prezenţa personalităţilor din administraţie sau momentul solemn al intonării imnului naţional, preferând să dezbată cu colegii pe care nu i-au văzut toată vara ce au făcut în vacanţă.

"Ce aşteptări să am... Aşteptări că... termin liceul, mă angajez, am banii mei, familie... Mă descurc eu şi cu ultimul an. Bacul? Păi şi el vine, trece, îl iau. Nu-l iau, dau din nou”, a spus un elev de clasa a XII-a abia intrat în curtea şcolii, cu puţin timp înainte să ajungă primarul Capitalei.

El a susţinut că abia aşteaptă să termine liceul, urmând să se angajeze "undeva, nu ştiu unde, văd eu”.

Un grup de fete şi-a manifestat fericirea revederii prin chiote şi râsete şi şi-au admirat una alteia coafurile, machiajul şi ţinutele. O altă tânără a atras, pentru scurt timp, toate privirile cu papucii cu blană albastră, iar "animalele”, cum i-a numit cineva, râzând, papucii, au fost urmărite cu ochi mari până când fata s-a pierdut în mulţime.

