Doi ani de la Colectiv. A scăpat de incendiu, dar nu și de ghinion! Mihai este ajutat zi de zi de colegi, după ce mama sa, operată de cancer, pare să aibă din nou probleme grave de sănătate!

Prietenii l-au scos din foc. Prietenii îl ajută să se bucure de viaţă. Mihai Popescu, ţintuit într-un scaun cu rotile, a supravieţuit miraculos incendiului din Colectiv, salvat de amicul său, Pavlos.

La doi ani de la Colectiv, însă, încă are nevoie de sprijinul celor din jur. Merge la şcoală datorită colegilor care îl ajută să se îmbrace, să ajungă la ore şi să se întoarcă acasă.

„Nu mă descurc aproape deloc singur”, mărturisește sincer băiatul scăpat din infernul de la Colectiv.

Şi mai greu i-a fost în ultimele săptămâni, pentru că mama lui, operată acum 11 ani de cancer la stomac, a fost internată din nou!

„Nu pot să mai fac ce am făcut înainte că nu am voie. Șase luni de zile nu am voie să-l ridic. Ar fi apărut iar nişte probleme cu boala pe care am avut-o eu”, a declarat femeia.

Dar solidaritatea colegilor de liceu îl ajută pe Mihai să reziste de la o zi la alta. Îl ajută să ajungă la școală și chiar îi cară din cărți și caiete.

După Colectiv, Mihai nu a mai putut folosi mâna dreaptă deloc, iar cu stânga încă se chinuie la recuperare. Nu a uitat, dar ştie că viaţa merge mai departe. Şi are planuri mari!

Ieri, la doi ani de la tragedie, supravieţuitorii, dar şi rudele celor decedaţi au ieşit pe stradă, au aprins candele şi au participat la un concert caritabil, în memoria victimelor Colectiv.