Doi ani de la COLECTIV! Câteva sute de persoane au plecat în marș către Colectiv, printre care și supraviețuitorii incendiului

La marș iau parte și supraviețuitori ai incendiului din Colectiv, dar și rude ale celor decedați. Unii poartă tricouri imprimate cu fotografiile victimelor. Între cei prezenți se numără și fostul ministru al Sănății Vlad Voiculescu.

Punctul final al marșului va fi Colectiv, în piațeta din fața fostului club urmând a avea loc un moment artistic în memoria celor 65 de tineri care au murit în incendiul din 30 octombrie 2015.

La ora 22,33, cei prezenți vor interpreta piesele "Back to life" (Goodbye to Gravity), "Exercițiu" (Valeriu Sterian), "Vinovații fără vină" (Pasărea Colibri), pe pagina de Facebook a evenimentului fiind indicate și tabulaturile.

Între orele 20,00 — 23,00, în Piața Bucur, în funcție de numărul de participanților, se va restricționa progresiv traficul rutier pe: str. Bucur, str. Între Gârle, str. Verzișori și străzile care converg spre Piața Bucur.

Brigada Rutieră București solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă, să circule cu maximă atenție și să respecte semnalele polițiștilor rutieri.