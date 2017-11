Ecaterina Andronescu: „Programa școlară este prea aglomerată!” Fostul ministru al Educației a anunțat schimbări majore în învățământ

Președintele Comisiei pentru învățământ din Senat, Ecaterina Andronescu, consideră că programa școlară este prea aglomerată, mai ales la clasele mici, când copiii au o limită în ceea ce privește oboseala.

"Mă uit la programa de la clasa a V-a — sunt 30 de ore pe săptămână. Am dus curriculumul la un număr prea mare de ore. Trebuie să înțelegem că vârsta copilului are o limită în ceea ce privește rezistența lui la oboseala pe care i-o asigură orele și atunci poate că prin programe încercăm să mai ameliorăm acest aspect și poate, de ce nu, să ne întoarcem un pic și să încercăm să abordăm curriculumul din perspectiva numărului de ore", a declarat Ecaterina Andronescu, marți, la Palatul Parlamentului, cu ocazia lansării proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" (CRED).

Un element foarte important îl reprezintă creativitatea

"Am văzut în acest program că se centrează conținuturile pe formarea de competențe-cheie. Mă uit și citesc și eu ce se întâmplă astăzi în sistemele de educație din lume și am văzut că se adaugă, pe lângă competențe, creativitatea. Noi nu avem cum să nu introducem în curriculum aspecte care să dezvolte creativitatea elevilor. Un om fără creativitate nu are nicio șansă să se ridice de la orizontală, din punctul meu de vedere, și fără îndoială că lucrul acesta trebuie să îl avem în vedere și să îl introducem cumva în disciplinele pe care le avem în curriculum. În același timp, formarea de aptitudini și formarea de atitudini, și ele reprezintă elemente, poate nu la fel de importante precum competențele, dar nu avem cum să nu le luăm în considerare atunci când stabilim conținuturile din curriculum", a explicat președintele Comisiei pentru învățământ din Senat.

Ecaterina Andronescu a vorbit și despre polarizarea din sistemul românesc de educație și a propus realizarea unei programe diferențiate între licee, pentru a reduce această polarizare.

"Nu putem să nu constatăm că sistemul nostru este din ce în ce mai polarizat, că sunt școli cu performanțe excepționale și școli destul de departe de primele. De aceea, (...) întreb dacă noi mai suntem în situația să avem un curriculum comun pentru toate școlile din România. Mă întreb dacă într-unul din marile și excepționalele licee pe care le avem putem să avem același program ca și într-un liceu unde de cinci ani nu ia nimeni examenul de Bacalaureat? Sau să folosim acest proiect și să ne gândim la un curriculum diferențiat, care să impună un minimum de conținut pentru orice școală, și de acolo în sus să dăm celor care pot mai mult să asimileze mai mult, să creștem elitele și prin sistemul de învățământ. Pentru că eu cred că uniformizarea nu ne ajută. Ne împiedică să reducem polarizarea de care vorbeam", a declarat Andronescu.

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, și ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, au semnat, marți, contractul de finanțare pentru proiectul strategic "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" (CRED), în cadrul conferinței de lansare a proiectului care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Pentru a asigura acoperire națională, CRED beneficiază de un parteneriat activ la nivel local cu trei inspectorate școlare județene (Bihor, Iași și București) și opt Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș).

Proiectul se va derula în perioada 2017 — 2021 și are un buget de până la 42 milioane de euro.