Fenomene meteo extreme în 2018. Avertismentul meteorologilor: "Trebuie să fim pregătiți!"

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment în ceea ce privește repetarea episodului de la Timișoara, când o furtună deosebit de violență a măturat tot în cale, în luna septembrie a anului trecut, lăsând în urmă ei opt morți, zeci de răniți și pagube materiale uriașe, informează jurnalul.ro.

"Da, evenimentul de la Timișoara din 17 septembrie, nu a fost un caz singular. Au mai fost în istoria măsurătorilor meteorologice astfel de fenomene. Din păcate convectia rapidă a ceea ce înseamnă producerea unor astfel de fenomene, cu siguranță va mai fi posibilă în România, în contextul în care de la an la an am înregistrat așa cum am spus creșterea frecvenței acestor fenomene.

În viitor ne putem aştepta, în conditiile în care şi în anul 2018 marile centre europene anticipează şi nu exclud posibilitatea, să fie un an al extremelor meteorologice, aşa cum la finele lui 2016 anticipau pentru 2017, având în vedere variabilitatea naturală şi fenomenul încălzirii globale.

Trebuie să fim pregătiţi, să conştientizăm ceea ce înseamnă aceste fenomene. Nu în ultimul rând, să luăm în considerare mesajele ce vor fi transmise prin aplicaţia RoAlert care urmeaza să fie implementată. E important să le luam în considerare, indiferent de locul în care ne aflăm”, a transmis Elena Mateescu.

Potrivit statisticilor ANM, în 2016 a emis 3.693 de avertizări meteorologice de tip nowcasting (furtuni, ploi torenţiale sau grindină), iar în 2017 – 4.211 de astfel de avertizări, în condiţiile în care, în 2011 emitea aproximativ 2.600, în medie.