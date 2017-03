GATEWAY TO ELT - 2017. Oportunitate unică pentru profesorii de limba engleză

Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României împreună cu Fischer International continuă seriile evenimentelor sub umbrela campaniei Liga Profesorilor Excepționali şi organizează seminarul ”Gateway to ELT”. Ediţia din acest an a conferinţei dedicată profesorilor de limba engleză, va avea loc sâmbătă, 11 martie 2017, la Hotel Sheraton, Bucureşti.