Horoscop 21 noiembrie. Întâlnești o persoană care are un efect foarte bun asupra ta!

Horoscop 21 noiembrie. Află care sunt principalele previziuni ale zilei pentru zodia ta!

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Intalnesti o persoana care are un efect foarte bun asupra ta. Te motiveaza, te ambitioneaza, iti inspira curajul de a-ti exprima punctul de vedere cu mai multa energie, devenind astfel stimulentul de care aveai nevoie pentru a merge mai departe. Nu numai ca te impinge de la spate, dar te si insoteste pe drumul pe care l-ai ales si, atat timp cat il ai alaturi, langa umarul tau, totul va evolua foarte bine. E altceva sa ai un tovaras de drum care sa te completeze si cu care sa te consulti in permanenta!

Taur (21 aprilie – 21 mai)

Ai grija pana unde duci o banala neintelegere, pentru ca atmosfera poate deveni atat de tensionata incat o singura scanteie poate arunca totul in aer! Risti enorm daca te lasi furat de critici, barfe sau predici tinute unei persoane care trece prin momente dificile, pentru ca nu de asemenea tratament are nevoie acum, ci de toleranta si de un prieten care sa-l ajute, or tu esti tentat sa-l judeci prea tare. Daca nu tii cont de fragilitatea starii sale psihice, iti poti declansa o criza si mai grava pe care nu o vei putea repara.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Esti obosit de atatea conflicte si neintelegeri in mediul profesional, dar azi te poti trezi cu inca o serie de dispute aprinse pe seama ideilor tale. Incearca sa nu te enervezi si nici sa ridici tonul la orice fleac, pentru ca unele aspecte pot trece mai usor daca nimeni nu toarna gaz pe foc inutil. Chiar daca nu esti de acord cu opiniile altora, trebuie sa tii minte ca din diversitatea de pareri se nasc cele mai interesante solutii, deci fii atent si la ceea ce ai ceilalti de spus. Nu numai tu ai dreptate!

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Joci un rol salvator pentru o persoana care are nevoie de sfaturile tale ca de aer. Ai, cu siguranta, mai multa experienta decat amicul tau aflat in impas si vei impartasi din experienta ta de viata cu multa placere. Nu pune la suflet ceea ce auzi de la prietenul tau, pentru ca tocmai pe impartialitatea si judecata ta rece mizeaza atunci cand te cauta pentru o indrumare. Logic, rational, detasat de influente sentimentale, vei reusi sa-i oferi o solutie practica foarte buna, adaptata perfect la situatia lui.

Leu (23 iulie – 22 august)

Succesul deplin se afla in mainile tale: tu esti creatorul, tu esti inginerul, tu esti constructorul cel mai potrivit pentru marele scop la care visezi, deci nu astepta miracole din alta parte. Pune-ti mintea la treaba ca sa trasezi un plan de bataie si apoi incepe sa si construiesti, caramida dupa caramida, cu propriile tale resurse, ceea ce doresti sa obtii. Stii exact ce doresti, nimeni altcineva nu te poate indruma spre acel mare ideal, dar spiritul tau intreprinzator combinat cu o minte creativa te vor ghida perfect spre punctul de apogeu al acestui proiect demn de toata lauda. Ai la ce visa, dar incepe sa si ridici edificiul!

Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Nu merita sa-ti incarci sufletul cu atatea dileme si incertitudini! Ai in preajma ta atat de multe persoane dornice sa-ti impartaseasca din experienta lor, incat ajunge sa pui o intrebare si se vor ivi si solutiile. Nu te incapatana sa-ti rezolvi singur problemele, zicand ca nu e treaba nimanui sa se ocupe de ele. Te inseli: e treaba multora, in sensul ca solutiile la ceea ce te framanta pe tine sunt acum in mintea sau mainile altora. Cere ajutor, cere ghidare, si grijile tale vor disparea ca prin farmec, descoperind cat de utili sunt oamenii, daca apelezi la ei cu deschidere si incredere. Unii abia asteapta sa-ti ofere pe tava solutiile!

Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai nevoie de liniste, de o activitate banala care sa nu te solicite prea mult, pentru ca ai acumulat mult stres in ultima perioada si se vede! Cauta sa te retragi o zi din iuresul evenimentelor in care erai cuprins, pentru ca aceasta detasare se va dovedi a fi extrem de importanta pentru a face ordine in ganduri, in sentimente, in emotii. Dupa ce te vei mai linisti, vei vedea altfel lucrurile si vei gasi mult mai usor cai de iesire din impas, ca atare permite-ti aceasta clipa de odihna a sufletului si a mintii.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu te gandeai ca si animalele au nevoie de atata grija, dar iata ca azi sufletelul tau cu patru labute are nevoie de tine. Dedica-i mai mult timp si energie, ori pentru ca l-ai cam neglijat in ultima vreme. ori pentru ca e bolnav. De fapt, vei vedea ca nu numai el are de castigat de pe urma ocrotirii pe care i-o oferi azi cu inima deschisa, dar si tu iti extragi energia pozitiva din alintarile lui, din joaca lui, din momentele de tandrete pe care le petreceti impreuna. Ca stai acasa cu pisicuta ta sau scoti catelul la plimbare, inima ta se umple de o fericire aparte, pe care – hai recunoaste – niciun om nu ti-o poate darui la asemenea intensitate!

Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Se aud vesti bune care aduna lumea in jurul unui punct de atractie de care poate beneficia fiecare in parte intr-un anumit fel. Si tu ai avut un rol la acest succes care merita celebrat cu atata bucurie, poate chiar si cu un iz festiv, pentru ca toata lumea a participat cu ceva la atingerea acestui scop. Se simte o atmosfera de petrecere in jurul tau si te bucuri din toata inima pentru succesul ce sta la baza acestui moment placut, iar aerul acesta amuzant, relaxant, optimist apropie si mai mult oamenii si strange si mai puternic relatiile cu cei din jur, de parca ati devenit o mare familie.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Contactul cu autoritatile are un efect stimulator asupra ta, de parca ti-ar mari vointa de a demonstra ca ai dreptate in ciuda criticilor care vin de la acestea. Conflictele la varf pot fi aprinse, dar detii toate resursele pentru a-ti sustine punctul de vedere si chiar a repurta o victorie de rasunet in fata celor care, prin functie sau rang, cred ca au dreptul sa faca sau sa spuna orice. Nu e asa si le vei demonstra ca, de pe pozitia ta, poti avea ultimul cuvant apeland la alte argumente decat forta, aroganta sau superioritate.

Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Privesti spre viitor cu incredere pentru ca se anunta o etapa infloritoare a vietii tale. Schimbarile pe care le-ai decis nu demult isi arata deja efectele si ti se par incantatoare! Nu te abate de la drumul pe care l-ai decis, mergi pe el cu entuziasm, adaugand noi si noi elemente pozitive, care in final vor crea o imagine de ansamblu demna de lauda. Esti atras de destinatia acestui drum ca albina de floare, pentru ca esti convins ca efectele vor fi pe placul tau si vei avea numai de castigat de pe urma acestei reusite. Culege mai departe roadele, pentru ca e un proces in continuu progres, din bine in si mai bine, din mult in si mai mult.

Pesti (19 februarie – 20 martie)

Elibereaza-te cat mai repede de lista de sarcini pe care ti-ai propus-o pentru astazi, ca sa gasesti cateva minute doar pentru sufletul tau. Fa ceva din ceea ce te relaxeaza, te incarca de energie pozitiva, te face sa zambesti sau te ajuta sa respiri in voie, deci aminteste-ti de hobbyurile tale, de muzica ce te linisteste, de filmele preferate si ofera-ti un bonus de asemenea natura! Te vei simti remontat chiar si dupa o zi plina la serviciu! Tot ce iti inspira libertate (de miscare, de gandire) e activitatea perfecta pentru aceasta zi, semn ca te apleci mai mult catre tine, catre nevoile tale cele mai intime. Lasa-i pe ceilalti pe planul doi: azi tu esti vedeta!