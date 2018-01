Iadul alb a pus stăpânire pe România! Cod galben de ninsori în jumătate dintre judeţe ţării: Anunț de ultimă oră de la ANM

Drumarii au intervenit, în ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszăpezire şi au împrăştiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumătate dintre judeţele ţării. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că la această oră nu există drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită, dar ninge drumuri din 24 de judeţe.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că de duminică, de la ora 17.00, şi până luni dimineaţă, la ora 5.00, la nivel naţional drumarii au acţionat cu 1.293 de autoutilaje şi s-au răspândit 8872,97 tone material antiderapant, pe drumurile administrate de direcţiile regionale din Bucureşti, Constanţa, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov şi Iaşi.

La această oră se circulă în condiţii de iarnă pe majoritatea drumurilor naţionale şi autostrăzilor din România, potrivit CNAIR.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că nu sunt drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită, dar se circulă în condiţii de iarnă pe arterele rutiere din judeţele Dolj, Caraş - Severin, Mehedinţi, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Hunedoara, Timiş, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba, Neamţ, Suceava, Botoşani, Bacău şi Vrancea.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să nu plece la drum cu autovehiculul neechipat corespunzător, să adapteze viteza de deplasare la condiţiile de zăpadă, să îşi asigure o bună vizibilitate curăţând parbrizul, luneta şi geamurile laterale, înainte de a pleca la drum să asigure buna funcţionare a ştergătoarelor de parbriz şi a sistemului de climatizare şi dezaburire, să păstreze în mers o distanţă suficient de mare faţă de vehiculele dinainte şi să nu frâneze sau să vireze brusc şi să utilizeze, cu precădere, frâna de motor.

Opt judeţe se află din această dimineaţă sub cod galben de vânt şi ninsori, avertizarea fiind valabilă până la ora 22.00. Alte 14 judeţe se află de duminică seară, de la ora 20.00, sub cod galben de ninsori abundente. În restul ţării, meteorologii au anunţat precipitaţii moderate sub formă de lapoviţă şi ninsoare cu intensificări ale vântului până luni la ora 22:00.

Începând de luni dimineaţă, de la ora 5:00 şi până la ora 22:00, sunt anunţate intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în judeţele Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

"Treptat vor predomina ninsorile, iar vântul va avea intensificări susţinute, cu viteze la rafală în general de 65…75 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii", anunţă ANM.

O avertizare cod galben a fost emisă pentru intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 - 22 ianuarie, ora 11:00 fiind semnalate predominant ninsori în general însemnate cantitativ şi strat consistent de zăpadă în judeţele Caraş-Severin, Argeş, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea şi în zona de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova.

În restul ţării, până la ora 22:00, sunt anunţate precipitaţii moderate cantitativ mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi intensificări ale vântulu.

"În jumătatea de sud a ţării şi în zona montană se vor cumula cantităţi de apă de 10...15 l/mp şi izolat, îndeosebi în Dobrogea, 30...35 l/mp. Până în dimineaţa zilei de luni (22 ianuarie), în Dobrogea vor predomina ploile, iar în Banat, Crişana, sudul Olteniei, precum şi în sudul şi estul Munteniei vor fi precipitaţii mixte. În celelalte regiuni, iar în cursul zilei de luni (22 ianuarie) şi în sud şi sud-est vor fi mai ales ninsori şi se va depune strat nou de zăpadă", spun meteorologii.

Temporar vântul va avea intensificări în vestul şi sudul teritoriului, cu viteze de 45...55 km/h, iar pe crestele montane, 60...70 km/h.

În regiunile sud-estice vântul va continua să prezinte intensificări şi în noaptea de luni spre marţi (22/23 ianuarie) spulberând zăpada.