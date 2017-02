Iarna nu se lasă dusă! Revin ninsorile în toată țara. Cod galben de viscol!

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţă, noi atenţionări cod galben de viscol, pentru judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, numărul total al judeţelor vizate de avertizări ale ANM ajungând la paisprezece.

Judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş sunt sub atenţionare cod galben de viscol până la ora 14:00. Potrivit ANM, la altitudini de peste 1.400 de metri vântul va avea intensificări care vor depăşi, la rafală, 70-80 de kilometri pe oră şi izolat 100 de kilometri pe oră.

De asemenea, până la ora 13.00, şi judeţele Buzău, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa sunt sub cod galben de viscol. Aici, rafalele de vânt vor atinge şi depăşi 90 de kilometri pe oră, la altitudini de peste 1.500 de metri.

Tot până la ora 13.00 sunt sub o atenţionare asemănătoare şi judeţele Neamţ şi Suceava, unde la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele de vânt vor atinge şi depăşi 90 de kilometri pe oră, spulberând zăpada.

De asemenea, judeţul Bistriţa-Năsăud este şi sub cod galben de polei, până la ora 10.00.Sunt în vigoare şi atenţionări cod galben de ceaţă, în judeţele Vaslui, Vrancea, Iaşi, Botoşani şi Galaţi, până la ora 9.00.

Potrivit ANM, în zonele în care este ceaţă vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe alocuri fiind condiţii de polei. Centrul Infotrafic anunţa că, marţi dimineaţă, pe DN2 Râmnicu Sărat –Adjud şi pe DN23B Râmnicu Sărat – Ciorăşti, în judeţul Vrancea, pe anumite porţiuni vizibilitatea era sub 50 de metri.

Marţi dimineaţă a intrat în vigoare şi o informare meteorologică de ninsori, ploi şi vânt, în întreaga ţară, valabilă până miercuri, la ora 10.00.