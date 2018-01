Încep înscrierile pentru Bacalaureat. SCHIMBAREA pe care toți elevii de clasa a XII a NU AU AFLAT-O ÎNCĂ!

Bacalaureatul începe mai repede anul acesta. Aşa că de astăzi elevii de clasa a douăsprezecea şi cei care au ratat şansa în anii trecuţi se pot înscrie la examenul maturităţii.

Cei din promotiile anterioare anului 2003 trebuie sa depuna cererea la inspectoratul şcolar de care aparţin, iar ceilalţi direct la secretariatul şcolii.

Au nevoie pentru inscriere de certificatul de nastere, o copie dupa cartea de identitate şi fisa matricolă. Este, într-adevăr, o noutate pentru elevii de clasa a douăsprezecea. Dacă pana acum probele orale se dadeau in vara, inainte de cele scrise, acum probele incep in luna februarie.

Aşadar, în data de 12, 13 februarie copii vor sustine proba orala la limba romana. Urmeaza din data de 16 februarie competentele digitale, iar in 21 si 22 februarie, proba la limbile straine.

In luna iunie incep si probele scrise: in data de 25 iunie, limba romana, in 27 proba obligatorie a profilului, iar in 28 proba la alegere a profilului.

Copiii vor afla rezultatele finale in 9 iulie.