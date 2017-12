Însuși ministrul Educației critică actuala programă şcolară: „Avem manuale în care urmează să intrăm în UE, dar noi suntem intraţi de zece ani!”

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, critică actuala programă şcolară, spunând că ”supraîncarcă elevul” şi nici nu îl ”învaţă suficient de clar”. În plus, Pop afirmă că există manuale în care copiii sunt învăţaţi că România urmează să intre în Uniunea Europeană, ”dar noi suntem intraţi de vreo 10 ani”.

Prezent joi, în judeţul Prahova, la Vălenii de Munte, unde a participat la deschiderea unei grădiniţe noi, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a criticat actuala programă şcolară despre care a spus că ”supraîncarcă elevul” şi nici nu îl ”învaţă suficient de clar”. În acest context, Liviu Pop a anunţat că, până în anul 2019, elevii români vor învăţa după o nouă programă şcolară, ministrul arătând că sunt manuale în care se vorveşte încă despre viitoarea intrare a ţării noastre în Uniunea Europeană.

”Vom avea în 2019 rescrisă toată programa şcolară pentru că astăzi avem manuale în care, urmează la Geografie să intrăm în UE, pentru că aşa scrie într-un manual gimnazial, dar noi suntem intraţi de vreo 10 ani.(…) Programa şcolară să fie adaptată, corpul profesoral să fie binem format şi asta facem” a spus Liviu Pop.

Întrebat dacă profesorii nu sunt bine formaţi, ministrul Educaţiei a spus că sunt profesorii adaptaţi, dar nu noii programe şcolare.

”Nu e adaptat la noile programe (corpul profesoral – n.r.), este adaptat, dar la alte programe. Profesorii pentru clasa a cincea au programe noi, au manuale noi, am făcut formare rapidă la nivelul Inspectoratelor Şcolare pentru că nu s-a gândit cineva, la nivel de minister, să pună o formare la nivel naţional, s-a făcut zonal, s-a lăsat presiunea pe inspectoratele şcolare. Noi am semnat acum o lună programul prin care formăm în următori patru ani 55.000 de profesori şi pentru învăţământul primar şi pentru cel gimnazial pentru că venim şi facem testări la a doua, la a patra, spunem că nu stăm bine în testările internaţionale, testele PISA le dăm la clasa a noua, dar ştiţi că problema de clasa a noua e de acum douăzeci şi ceva de ani? Şi atunci rezolvăm programele şcolare, anul viitor am finalizat programele şcolare, în paralel formăm cadrele d