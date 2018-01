Ministrul de Interne, despre cazul agentului pedofil: Șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, a fost demis

Ministrul de Interne, despre cazul agentului pedofil Eugen Stan: Șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, a fost demis.

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a transmis premierului propunerea de schimbare din funcţie a şefului Poliţiei Române Bogdan Despescu, care va fi înlocuit de Cătălin Ioniţă ca interimar. Ea a spus că este este total nemulţumită de explicaţiile pe care le-a primit din partea Poliţiei Române în cazul poliţistului Eugen Stan, acuzat de agresiuni sexuale şi consideră insuficiente măsurile anunţate.

"Consider că Poliţia Română are nevoie acum de o recâştigare a încrederii cetăţenilor prin asumarea şi rezolvarea problemelor. Am trimis puţin mai devreme premierului propunerea de schimbare din funcţie a şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu. Am cerut premierului împuternicirea pe o perioadă de şase luni în această funcţie chestorului principal de poliţie Cătălin Ioniţă, actualul şef al Direcţiei Anticorupţie, acesta având un mandat explicit de a finaliza această diagnoză pe care am cerut-o în cursul zilei de ieri", a spus ministrul.