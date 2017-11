Ministrul Educaţie, Liviu Pop, anunță schimbări în învățământ: ”Facem evaluarea programelor școlare pe baza unor chestionare!” Elevii, profesorii și părinții vor răspunde!

Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a declarat vineri, la Baia Mare, că, la nivelul Ministerului, urmează să fie efectuată o evaluare a programelor școlare pe baza unor chestionare deja lansate în școli, către elevi, profesori și părinți.

"Facem evaluarea programelor școlare, deja am elaborat cele două chestionare, unul pentru temele elevilor. I-am rugat pe toți părinții, elevii și profesorii să ne răspundă la acest chestionar, iar de ieri ( joi-n.r.) am pus în dezbatere, în completarea acelui chestionar cu privire la manualele pe care și le doresc părinții, elevii și cadrele didactice în contextul în care săptămâna viitoare, prin Editura Didactică și Pedagogică, vom lansa competiția între manuale, între autorii de manuale, pentru clasele I-a și a II-a, și a VI-a, ceea ce nu s-a licitat pentru clasele a IV-a și a V-a", a declarat Liviu Pop.

Acesta a declarat, înaintea unei întâlniri cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Maramureș, că este interesat de modul cum aceștia receptează programele și proiectele avansate de minister.

"Sunt interesat, în general, de organizarea personalului instructiv-educativ și coroborarea lui cu proiectele pe care Ministerul Educației Naționale le are în derulare, astăzi, inclusiv cele care, de puțin timp, le-am semnat sau săptămâna viitoare le semnăm. Sunt bani europeni care vor fi folosiți în pregătirea profesorilor, în dotarea unităților școlare în așa fel încât să avem un învățământ de calitate (...) Dorim să vedem pe termen lung care din obiectivele programului de guvernare sunt îndeplinite și care sunt întârziate — dacă aveam undeva o întârziere", a spus ministrul Educației.

Cu același prilej, Pop a admis că este nevoie de schimbarea legislației în privința programului cornul și laptele, deoarece există frecvent probeleme în livrarea produselor către unitățile școlare.

"Dacă nu vom modifica legislația și nu vom regândi programul laptele și cornul, nu o să putem avea niciodată la timp nici laptele. Este exact la indigo situația manualelor școlare, care au fost licitate de o mulțime de edituri și vedeți unde s-a ajuns, că au întârziat foarte mult. Încercăm să găsim soluții. E o problemă nu doar a județului Maramureș, ci a multor județe", a menționat Liviu Pop.

În cursul zilei de sâmbătă, ministrul educației va vizita mai multe școli din mediul urban și rural al județului Maramureș și va face o vizită la Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului din municipiul Sighetu Marmației.