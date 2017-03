Minunea icoanei rămasă intactă după bombardamente! Mii de oameni s-au închinat la Maica Domnului Iordăniţa, adusă în Bucureşti de la Ierusalim

Mii de oameni s-au închinat în primele două zile din martie la Icoana Maicii Domnului Iordăniţa, adusă de la Ierusalim la Biserica Icoanei din Bucureşti. Icoana a fost recuperată dintre ruinele schitului românesc de la Iordan, care a fost distrus în războiul declanşat în zonă între anii 1967 şi 1970 şi a fost dusă la Reprezentanţa Patriarhiei Române din Ierusalim.

"Această sfântă icoană numită Iordăniţa ce se tâlcuieşte ocrotitoarea Iordanului, s-a aflat timp de peste 30 de ani în biserica Schitului Românesc de pe malul Râului Iordan. (...) A săvârşit multe minuni şi a ascultat rugăciunile multor pelerini români şi pustnici de pe Valea Iordanului", spune părintele Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

În anii 1967-1970 din cauza războiului declanşat în zonă, biserica românească a fost bombardată, turla centrală a căzut, iar pereţii au fost găuriţi de bombe.

Atunci schitul românesc s-a pustiit, călugării au plecat, unele din obiectele sfinte fiind salvate şi duse la Reprezentanţa Patriarhiei Române din Ierusalim, între care şi această icoană a Maicii Domnului Iordăniţa, mai arată preotul.

Icoana a fost aşezată în pridvorul bisericii Aşezământului Românesc din Ierusalim, iar în 2014 i-a fost sculptat în România un baldachin în lemn de stejar şi a fost împodobită cu trei candele mari de argint.

Icoana, venerată de credincioşi şi în România

“Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi!” se roagă oamenii care ajung în faţa icoanei.

"Ştiu că se încearcă deminarea zonei de la Iordan şi recuperarea schitului românesc în care a stat icoana Sfintei. Ne vom strădui să adunăm şi noi cât putem. O mină ca să fie scosă din pământ costă 200 de dolari. Vom da cât putem pentru ca Sfânta să revină în casa ei", povesteşte o tânără voluntară la Biserica Icoanei.

Mulţi dintre credincioşi au venit încă în prima zi, de Mărţişor.

"Am fost şi miercuri când a fost adusă Icoana. Este o minune. Vă imaginaţi, totul era bombardat în jurul ei, doar Icoana trona neatinsă printre ruine. Este minunea Maicii Domnului. Ea ne iubeşte pe noi, pe români, dar noi suntem cu gândul la altele, prea pământeşti. Acum am venit cu două vecine. Am stat cam o oră la coadă, dar mâine şi poimânie va fi potop de lume. Aşa este mereu de ziua Ortodoxiei", spune Daniela Velicu, inginer chimist.

