Moartea i-a dat târcoale! Românul rănit în atentatul din Barcelona, care a rămas internat în spital, urma să se căsătorească

Consulul României la Barcelona, ultimele detalii despre românul care a rămas internat în spital: „Venise la Barcelona doar pentru câteva ore. Urmează să se căsătorească”.

„Da, trei cetățeni români afectați de atentatul de ieri, doi au necesitat doar îngrijiri ambulatorii, iar unul este internat în stare mai gravă. Are două traumatisme cranio-cerebral și unul toracic. Era turist. Este conștient, era sub analgezice pentru că durerile sunt mari. Medicii așteaptă să vadă evoluția. Cel mai mult am discutat cu prietenii, erau un grup de băieți și o fată cu care victima urmează să se căsătorească. Ei erau în Valencia, dar veniseră în Barcelona doar pentru câteva ore”, a declarat consulul României la Barcelona.

Trei români au fost răniţi în atacul de la Barcelona, iar ultimele informaţii furnizate vineri după-amiază de Ministerul Afacerilor Externe arată că doi dintre românii răniţi au fost externaţi, iar cel de-al treilea, care rămâne spitalizat, este în stare stabilă.



Autorităţile spaniole au anunţat că bilanţul atentatelor de la Barcelona şi Cambrils a crescut la 14 morţi şi 130 de răniţi. Potrivit serviciilor de urgenţă din Catalonia, victimele sunt de 34 de naţionalităţi