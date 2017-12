Nimeni nu a știut asta. Ce s-a petrecut acum o săptămână cu contul de Facebook al fetei OMORÂTE la metrou!

Detalii impresionante ies la iveală la câteva ore după tragedia de la metrou. Colegele de facultate ale fetei ucise cu sânge rece de către Magdalena Șerban au vorbit despre minunatul om care era Alina Ciucu. Georigana Spinu, una dintre fetele care au urmat aceeași facultate ca și tânăra omorâtă ieri seara a dezvăluit în exclusivitate pentru www.a1.ro, că tânăra își închisese contul de Facebook cu o săptămână înainte de tragedie:

„L-a închis acum o săptămâna! Cei din presa au confundat-o cu alta persoana mai avea dor contul de Instagram! Nu merita asta, ea care iubea și se bucura de miracolul vieții!

Când am văzut acele imagini, am izbucnit in plâns! Nu îmi pot imagina durerea fizica simțită, frica și toate trăirile prin care a trecut! Nimeni nu merita un sfârșit ca acesta, nici noi, nici animalele, nimeni!E cumplit sa realizezi ca trăiești intr-o societate, care teoretic ar trebui sa progreseze dar care se îndrepta spre aceste orori!

Eu am o vorba, "Haideți sa fim oameni buni, ca de frumosi si deștepți e plină lumea"