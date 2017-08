LISTA cu cele NOUĂ spitale deschise în minivacanţa de Sf. Maria în Capitală! Ambulanţa are program normal, mai multe farmacii sunt deschise non-stop

Urgenţele medicale din minivacanţa de Sfânta Maria în Capitală vor fi tratate în nouă spitale, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov are program normal şi va avea echipaje suplimentare, iar mai multe farmacii sunt deschise non-stop.

Cele nouă spitale de urgenţă din Capitală care în perioada 12-15 august, respectiv de sâmbătă până marţi, vor asigura permanent asistenţa medicală sunt: Spitalul Floreasca, Spitalul Universitar, Spitalul "Sfântul Pantelimon", Spitalul "Sfântul Ioan", Spitalul "Bagdasar-Arseni", Spitalul de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, Spitalul de Urgenţe Oftalmologice, Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu" şi Spitalul pentru Copii "Marie Curie".

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov (SABI) va prelua solicitările de la persoanele care au urgenţe medicale la numărul 112. De asemenea, în perioada minivacanţei de Sfânta Maria, Serviciul de Ambulanţă va asigura şi eliberarea de certificate constatatoare de deces.

Şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va avea un serviciu de gardă permanent, la sediul din Strada Spiru Haret nr. 14, în Sectorul 1, sesizările putând fi făcute la numerele de telefon 021/313.77.39 şi 021/311.21.90.

De asemenea, mai multe farmacii vor avea program non-stop în perioada minivacanţei de Sfânta Maria. Astfel, în sectorul 1 vor fi deschise permanent farmaciile Help Net 15, Sensiblu Dorobanţi, Dona Jiului, Centrofarm Caramfil Farma Drive, Catena - Magheru, în sectorul 2 vor avea program non-stop farmaciile Help Net 4, Farmaplus Obor, Catena - Lacul Tei, Sensiblu Diham, Farmadex Pantelimon, în sectorul 3 - Farmacia Dona Vitan, Sensiblu - Policlinica Titan şi Dona Liviu Rebreanu, în Sectorul 4 - farmaciile Help Net 14, Medimfarm - Alexandru Obregia, Dona Berceni şi în Sectorul 6 - Help Net 46, Multifarm - Lujerului, Sensiblu Orizont.