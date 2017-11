Nuntă transformată în coșmar! Doi miri au trecut prin Infern, în cea mai importanta zi din viața lor: „Aveam deja 40 de persoane venite, noi am scris ora 19:00 pe invitaţii. Nu doresc nimănui așa ceva. Aşteptam de opt ani clipa asta”

Doi tineri din Botoşani au trecut prin cel mai urât moment din viaţa lor. Ce avea să fie o zi de vis s-a transformat într-un coşmar, după ce au fost lăsaţi baltă de formaţia care trebuie să le cânte. Au aflat totul în timpul ceremoniei religioase.

Mireasa a izbucnit în plâns, iar mirele a început să caute disperat pe altcineva care să îi cânte la nuntă. Nunta fiind organizată duminică, oamenii au început să vină mai devreme, astfel încât aveau deja o mulţime de persoane ajunse care aşteptau pe afară.

„Oamenii stăteau la cafele, la terase, se uitau la noi. Şi nu am avut nici un stres până aseară când am ajuns la restaurant”, a spus mireasa Ana Maria Bocăn.

„Aveam deja 40 de persoane venite, noi am scris ora 19:00 pe invitaţii. Prin ce am trecut nu doresc nimănui. Aşteptam de opt ani clipa asta. De opt ani ne cunoaştem şi de doi ani am rezervat sala”, a mai adăugat şi mirele.

Marele noroc a fost că semnase un contract şi cu celebra formaţie „Generic”, pentru 45 de minute, care a acceptat să cânte 90 de minute, pe bani mai mulţi.

Liderul General Musik susţine că totul s-a întâmplat din cauza unei confuzii pe care o regretă nespus de mult. A declarat că la telefoanele dinaintea nunţii era convins că vorbeşte cu alţi miri, de la Gura Humorului .

„Este o scăpare din partea mea, din partea formaţiei, pentru că am rătăcit contractul, n-a putut fi pus în ordine. S-a dublat contractul într-o altă locaţie. Este adevărat, m-au sunat, am crezut că vorbesc cu nuntă pe care era contractul (de la Gura Humorului – n-r.). Am făcut o confuzie fatală, regret. E prima mea scăpare într-o carieră de 34 de ani. Am cerut să căutăm o cale amiabilă.

Am înţeles că nunta i-a ieşit. Mă bucur că le-a ieşit nunta. Vor să mă acţioneze în instanţă, ca tot omul trebuie să mă apăr. Vor să caute o cale amiabilă, găsesc înţelegere, ca orice oameni ne putem înţelege. Se poate întâmpla, sunt om, am greşit, îmi pare nespus de rău. Nu a fost o chestiune intenţionată, o regret profund toată viaţa mea. Mi-i ruşine de situaţie, am făcut o gafă, am confundat, am greşit ca orice om şi nu mai pot face nimic. Dacă aş putea face ceva cu siguranţă că le-aş cânta trei zile şi trei nopţi fără să le iau nici un ban pentru că nu au nici o vină”, a spus Ghiocel Cioltan, reprezentant General Musik.