O femeie a trecut prin momente cumplite, într-o maternitate din România. A născut în chinuri și jigniri: "Nu te mai screme. Aşa vă trebuie dacă vă place. Când mergi la wc şi eşti constipată, aşa ţipi?"

O mămică a povestit, pe blogul personal, chinurile prin care a trecut, în momentul în care a fost nevoită să nască la Maternitatea „Cuza Vodă“ din Iaşi

Sub titlul 32 ore de travaliu și o naștere de 8, femeia şi-a deschis sufletul şi a scos la iveală imagini terifiante despre ziua care ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă din viaţa ei.

„-Dar de când ai scurgerile astea? -De când am fost ultima oară în spital. Am luat candidă de aici. -Păi ia să te spălăm puţin că trebuie să ai colul curat. Pe aici iese bebeluşul. Durerea m-a dus până aproape de leşin. Abia mai respiram în timp ce plângeam şi gemeam de durere. Îmi pune compresă sterilă şi mă trimite în salon. Mă opresc direct la baie. Compresa mea era plină de sânge. Aştept să plece toţi din cabinet şi mă duc la asistentă. Izbucnesc plângând: -Doamnă, dar femeile astea verifică oameni sau vite. Mă distrug jos. Chiar nu pot controla mai uşor? Asistenta pune privirea în pământ şi-mi spune că mă înţelege. Îi spun că pierd sânge şi nu ştiu dacă e normal. Ea îmi spune că e ok, se dilată colul, deşi se vedea pe faţa ei că era panicată“.

În drum spre sala de nașteri, femeia avea să cunoscă o altă față a cadrelor medicale care ar trebui să reprezinte un sprijin pentru viitoarele mame:

„În salonul din faţa mea o altă mămică născuse. Nu vedeam decât o pată imensă de sânge. Lângă ea era Spintecătoarea şi o asistentă. Femeia urla de durere în timp ce cerea calmante. O coseau. - Nu te mai văita atâta! Când ai făcut sex nu ai mai urlat atâta. Aşa vă trebuie dacă vă place să faceţi copii pe bandă rulantă!".

Și de același tratament urma să aibă și ea parte. Cea mai frumoasă zi din viața ei avea să devină demnă de filmele de groază.

" -Nu te mai screme şi nu mai scoate sunete! Când mergi la wc şi eşti constipată aşa ţipi? Sunete de astea scoţi? Aud o voce feminină. Mă uit în dreapta mea să văd cine îmi vorbeşte. Spintecătoarea! Dacă aveam forţă o lăsăm fără 5 dinţi în gură (...) Nu vă mai povestesc ce înseamnă cusătură peste cusătură. Deşi de data asta am fost sedată, am simţit tot. Nu ştiu ce mi-au dat, dar mai mult eram ameţită de cap“.

Sursa: adevarul.ro