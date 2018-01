Obişnuieşti să faci cumpărăturile de pe internet? ATENŢIE mare la aceste detalii! Inspectorii de la Protecţia Consumatorului te învaţă cum să te fereşti de ţepele online

Cumpărăturile online au devenit preferatele românilor cărora nu le place să umple prin magazine sau nu au timp să facă asta! Însă, în mulţimea de magazine virtuale, există unele care aparţin unor firme-fantome. Iar dacă aveţi ghinionul să vă comandaţi ceva de acolo, ori nu primiţi marfa cerută, ori aceasta este de o calitate foarte proastă.

În explozia cumpărăturilor făcute pe internet, din magazinele online, au apărut tot mai mulţi comercianţi-fantomă. Iar cele mai multe dintre victime sunt femeile. Cele mai des întânite reclamaţii vizează timpul de livrare şi prezentarea de pe site. De multe ori produsul comandat nu arată conform caracteristicilor descrise.