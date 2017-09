Panica la LONDRA! Centrul capitalei britanice a fost zguduit de o explozie puternică

O puternica explozie a creat panica in randul turistilor aflati la cumparaturi pe o strada populara din capitala Marii Britanii.

Deflagratia s-a produs pe cea mai populara strada de shopping, Oxford Street. Pana acum exista mai multi raniti si nu se stie daca exista persoane decedate. Imediat dupa ce s-a auzit zgomotul puternic in aer s-a ridicat un fum negru, foarte greu de respirat, iar oamenii aflati in apropiere s-au refugiat in magazine, creindu-se panica.

"Au fost momente teribile pe Oxford Street. Explozia a fost urmata de plansete si tipete disperate", sustin martorii aflati la fata locului.

Zvonurile cum ca ar fi un atac terorist nu au fost confirmate inca, iar politistii aflati la fata locului cerceteaza amanuntit.

UPDATE: Politia a declarat ca totul a pornit de la o defectiune la reteaua electrica.

Sursa: Daily Mail