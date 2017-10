Poliția Română se face de râs pe Facebook.Iată ce video a postat pe rețelele de socializare!

Cine vine cu idei de videoclipuri pentru Poliția Română are un gând bun, dar aduce alte câteva idei ciudate în ecuație și treaba devine mai mult amuzantă decât serioasă.

Am primit azi un videoclip pe Messenger și am văzut în preview că aparține Poliției Române (de pe pagina de Facebook), așa că am dat click-ul magic și am ajuns la campania „Alege cui dai accept!”, pentru care va trebui să ai răbdare vreo 10 minute pentru a trece prin tot videoclipul. Reticent la început, am descoperit, totuși, că Facebook oferă de acum și videoclipuri full HD, așa că am dat o încercare videoclipului și am răbdat 10 minute să aflu despre ce e vorba. Distractiv pe alocuri, frustrant prin alte locuri, videoclipul e o idee bună implementată aiurea.

Poliția Română a uitat să ne informeze că videoclipul face parte dintr-o campanie a Europol și că videoclipul a fost montat de către această instituție, având în vedere că același videoclip se găsește pe canalul lor de YouTube în vreo 40 de variante diferite, adaptate pentru diverse limbi europene, între care și româna. Doar că cei de la Europol au o viziune simplistă și poate, pe alocuri, hollywoodiană cu privire la modul în care se desfășoară lucrurile.

Vezi de ce e penibil videoul prin care Poliția Română vrea să facă educație.