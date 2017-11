Primarul Capitalei are planuri mari, pe lângă decorarea orașului de Crăciun: „Vom amenaja în Bucureşti mai multe staţii pentru incinerarea deşeurilor!” Sunteți de acord?

În Bucureşti vor fi construite mai multe staţii pentru incinerarea deşeurilor, a anunţat, luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea, susţinând că aceasta este o variantă mai potrivită decât cea a unui singur incinerator mare, pentru că acoperă implicit o suprafaţă mai mare din oraş.

Auditorul de mediu Eugen Cincu, reprezentant al firmei Eco Solution, care are la Braşov o fabrică de transformare a deşeurilor în combustibil şi energie electrică, nefuncţională de mai mai bine de trei ani pentru că nu a mai primit autorizaţie, spune, însă, că incineratorul este foarte poluant şi ar putea afecta grav sănătatea oamenilor, recomandând, în schimb, construirea mai multe centre de gazeificare a deşeurilor şi implicit deblocarea celei de la Braşov.

"La nivelul Primăriei Generale am găsit dorinţa de a se realiza un incinerator de mari dimensiuni, unic pentru Capitală şi zona limitrofă, care ar fi putut să obţină şi fonduri europene. Am discutat, am analizat, ne-am întâlnit cu mai mulţi specialişti în domeniu, inclusiv străini. Am informat-o şi pe doamna viceprim-ministru şi decizia noastră, la nivelul PMB, având în vedere urgentarea procesului de sortare şi colectare, este aceea de a merge pe varianta mai multor astfel de centre, nu doar a unui singur incinerator, care oricum ar fi produs pentru populaţie un anumit disconfort, nu în sensul emanării unor substanţe, care au un miros neplăcut, ci în sensul în care populaţia consideră că nu e atât de bine să ai locuinţa în proximitatea unui astfel de incinerator”, a declarat, luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea, la forumul "Gestionarea deşeurilor municipale".

Firea consideră că este o variantă mai bună construirea mai multor centre de incinerare a deşeurilor, pentru că acoperă o suprafaţă mai mare.

"Având în vedere şi specificitatea Bucureştiului, cred că ideal ar fi să avem mai multe astfel de staţii, şi de sortare, şi de cogenerare, pentru a acoperi măcar jumătate, dacă nu toate sectoarele Capitalei. Acest fapt este agreat, chiar încurajat, şi de către primarii de sector, care îşi doresc să se implice, să investească prin bugetele locale pe care le au la dispoziţie”, a declarat primarul Capitalei.

Legat de emisiile de biogaz, ea a spus că municipalitatea este dispusă să cumpere toată energia produsă pentru CET-uri şi iluminat stradal, în cazul în care operatorii investesc în staţii de cogenerare.

"Cred că e o afacere onestă, cinstită, în care biogazul care acum se arde şi creează neplăceri populaţiei să devină un produs necesar, economic, care e folosit pentru CET-uri. Susţinem investiţia în aceste centre de cogenerare, care să fie de asemenea însoţită în zona limitrofă şi de staţii de sortate, astfel încât la gropile de gunoi să ajungă o cantitate redusă de deşeuri, să existe şi acele perdele de protecţie, populaţia să fie protejată, iar deşeurile să se transforme în produs valoros, în energie”, a spus ea.

Primarul Capitale a adăugat că cele trei gropi de gunoi pe care le are Bucureştiul încearcă să se reautorizeze, fiind închise acum, vorbind despre Iridex, Glina şi Vidra.

"Toate cele trei încearcă să se reautorizeze, să intre într-un cadru legal, pentru că - cel puţin din ceea ce am înţeles - acest lucru şi l-au dorit de la început, dar au fost anumite piedici. Unul dintre operatori este mult mai avansat, mă refer la Iridex. Celelalte două, Glina şi Vidra, au proceduri încă incipiente”, a mai spus Gabriela Firea.

Auditorul de mediu Eugen Cincu, reprezentant al Eco Solution, firmă care deţine un centru de gazeificare la Braşov nefuncţional de mai multe de trei ani pentru că nu a mai primit autorizaţie de funcţionare, a explicat că un astfel de incinerator este foarte poluant, pentru că Bucureştiul are deja o „ciupercă de praf”, iar dacă la aceasta se adaugă şi poluarea, este foarte grav pentru sănătatea oamenilor.

"Am întrebat de ce vor să construiască un incinerator, când se ştie că la nivelul unui oraş cum este Viena incidenţa astmului la copii e de trei ori mai mare decât la Bucureşti şi să nu spuneţi că la Viena sunt condiţii mai proaste decât în Bucureşti. Raportul PNG arată că incineratorul este foarte poluant. De ce merg mai departe, totuşi, care sunt interesele? Specialiştii în mediu ştiu lucrul ăsta. (...) În Capitală, curenţii de aer se mişcă într-un anumit fel şi formează deasupra oraşului o ciupercă de praf. Această ciupercă roteşte tot timpul praful care există. Dar dacă în ciuperca asta de praf mai băgăm şi deşeurile de la incinerator, păi e o nenorocire. (...) Atât de poluator este acest tip de incinerator, că dacă s-ar porni acest incinerator, s-ar simţi şi la Sofia această poluare”, a declarat Eugen Cincu pentru News.ro.

El a propus construirea unor centre de gazeificare a deşeurilor, care transformă deşeurile în combustibil şi energie electrică, cum este cel de la Braşov al Eco Solution, dar care este blocat de mai mult de trei ani, pentru că, spune Eugen Cincu, ministerul Mediului nu i-a mai dat autorizaţie de funcţionare.

"Fabrica este blocată de Ministerul Mediului. A fost folosită trei ani, iar de patru ani nu au mai vrut să-i dea autorizaţie. Am fost de mai multe ori la doamna ministru şi nimic, are în spate oamenii care administrează gropile de gunoi. În doi ani de zile acest tip de fabrică ar fi construită. Ei au cheltuit un miliard de euro ca să facă gropi conforme, care e o mare porcărie, pentru că din groapa conformă ies gaze cu efect de seră, ca şi în groapa ailaltă. Poluarea este aceeaşi”, a subliniat Cincu.

La forumul „Gestionarea deşeurilor municipale” au participat şi primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă şi primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.