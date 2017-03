Primăvara vine cu ieftiniri la pompă pentru şoferi. Prețul carburanților a scăzut

Preţul carburanţilor a scăzut cu mai bine de 50 de bani pe litru în ultimele săptămâni, iar în unele locuri benzina se vinde sub pragul de 4,6 lei pe litru. Analiştii spun că benzinăriile ar fi scăzut preţurile de frica anchetei Consiliul Concuren

Primăvara vine cu ieftiniri la pompă pentru şoferi. Preţul carburanţilor a scăzut cu mai bine de 50 de bani pe litru în ultimele săptămâni, iar în unele locuri benzina se vinde sub pragul de 4,6 lei pe litru. Analiştii spun că benzinăriile ar fi scăzut preţurile de frica anchetei Consiliul Concurenţei.

Eliminarea supraaccizei şi scăderea TVA, de la 1 ianuarie, au tras în jos preţurile carburanţilor. Însă ultimele săptămâni au adus noi ieftiniri pentru şoferi.

Ieftinirea se simte şi pentru cei care au maşini diesel. Preţul motorinei a scăzut până la 4 lei şi 65 de bani pe litru. Ieftinirea este alimentată şi de cotaţia petrolului, care a scăzut săptămâna trecută cu aproape 10 la sută. Prilej pentru şoferi să cumpere mai mult carburant cu aceiaşi bani.

Chiar dacă preţurile au mai scăzut, nu toţi şoferii simt diferenţa în buzunar. Drumurile rare şi scurte aduc economii, spune acest tânăr.

Dacă ancheta Consiliului Concurenţei va arăta că marile companii petroliere din România s-au înţeles între ele pentru a ţine preţurile sus în ultimele luni, atunci acestea ar putea fi amendate cu până la 10 la sută din cifra de afaceri. Ceea ce înseamnă câteva sute de milioane de euro.