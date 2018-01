Programul Rabla 2018 oferă sume uriașe pentru cei care vor mașină nouă! Ce condiții trebuie să îndeplinească

Guvernul urmează să dea startul programului Rabla 2018, iar persoanele care vor să-și schimbe autoturismul pot primi, în anumite condiții, peste 50.000 de lei pentru acest lucru.

Potrivit avocatnet.ro, programele “Rabla” și “Rabla Plus” dau posibilitatea persoanelor fizice care vor să-și schimbe mașina să solicite fonduri pentru înlocuirea acesteia. Programul “Rabla” vizează schimbarea mașinilor uzate, adică cu o vechime mai mare de optani, cu unele noi, iar prin programul “Rabla Plus” se urmărește încurajarea persoanelor de a achiziționa un autoturism nou electric.

Astfel, mai scrie sursa citată, în funcție de programul pe care vor să-l acceseze, solicitanții pot primi 6.500 de lei pentru înlocuirea mașinii uzate (programul “Rabla”) și până la 45.000 de lei pentru achiziția unei mașini electrice (programul “Rabla Plus”).

Cei care optează pentru achiziționarea unui autoturism electric pot beneficia de valoarea maximă a finanțării prin programul “Rabla Plus”: 45.000 de lei, cu condiția ca această valoare să nu reprezinte mai mult de 50% din valoarea totală a acestuia.

Pentru achiziția unui autoturism hibrid se pot obține 20.000 de lei.

Interesant este faptul că aceste două programe se pot cumula, astfel încât solicitanții se pot bucura de o finanțare de peste 50.000 de lei.

"În legătură cu Programul 'Rabla', anul acesta a fost vorba despre o alocare destul de importantă, chiar în creştere. Aici aş completa spunând că în Programul 'Rabla Plus' este pentru prima dată în istoria României când numărul de autovehicule full electrice şi hibride a ajuns la peste 600 de unităţi. Anul trecut au fost vreo 10 - 15 unităţi. Pentru anul acesta nu s-au înmatriculat toate, deoarece producătorii nu au fost pregătiţi pentru asta, nu se aşteptau. Am modificat Ghidul de finanţare, alocându-le un termen de 120 de zile de la data de la care cetăţeanul merge la dealer să-şi comande maşina până la momentul la care dealerul va aduce acea maşină. Programul 'Rabla' va continua cu siguranţă şi la anul, pentru că tendinţa este de reducere a emisiilor de carbon. Este o cerinţă a Uniunii Europene şi o obligaţie asumată de România, iar maşinile cu zero emisii reprezintă o prioritate pentru orice stat membru. Aţi văzut că multe capitale îşi propun ca, până în 2020 - 2025, să promoveze full electrice pe şosele", a spus Brezuică, potrivit Agerpres.

ACTE NECESARE:

- actul de identitate al solicitantului şi după caz, al proprietarului rablei care a cedat prima de casare;

- certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în original şi copie legalizată;

- cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi copie legalizată;

- certificatul de atestare fiscală (în original), din care rezultă că nu există restanţe către bugetul local, emis de către autoritatea publică locală (primărie); în cazul cesiunii primei de casare, este necesar şi un certificat de atestare fiscală emis pentru proprietar;

- declaraţie pe proprie răspundere, prin care solicitantul se angajează să cumpere o maşina nouă de la dealer.