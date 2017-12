Repatrierea rudelor decedate peste granite – informatii esentiale

Sunt tot mai des întâlnite în presă știrile care fac referire la moartea unor români plecați peste granițele tarii. Fie că sunt plecați la muncă sau se afla in vacanta, toți compatriotii nostri sunt expuși diverselor pericole ce bântuie mapamondul.

Deși cele mai multe cazuri de decese se referă la romanii plecați sa muncească în străinătate, exista și situații în care compatrioți de-ai noștri au văzut victime unor atentate teroriste, de pilda, din postura de turiști.

In aceste situații imprevizibile menționate mai sus, atunci când moartea curma brusc viețile unui turist român, starea de derută în rândul rudelor ramase in tara poate ajunge la cote maxime. Primul gând al acestora este îndreptat către modalitatea de repatriere de trupului celui decedat. Pe site-ul repatriere-romania.ro gasiti informatii care va pot ajuta sa gasiti solutia cea mai indicata.

Este indicat sa incheiati un contract pentru aducerea in tara a decedatului cu o firma din Romania, pentru a nu va deplasa in tara in care a avut loc tragicul eveniment si, cine stie, sa va treziti ca nu aveti la cine sa apelati acolo. In plus, daca nu va asigurati din tara transportul si tot ceea ce tine de documentatie, este posibil ca, in tara unde s-a produs decesul si unde decedatul se afla, sa fiti abordat de persoane dubioase care miros imediat scopul vizitei dumneavoastra. De obicei, acestea isi fac veacul in apropierea spitalelor, primariilor, prefecturilor. De cele mai multe ori, ii veti gasi in apropiere de morga unui spital.

Riscati ca, ajungand acolo, sa fiti abordati de persoane necunoscute care va vor spune ca ofera servicii funerare si ca va pot rezolva usor problema. Fiind cuprinsi de emotii si tulburati de dramatismul momentelor prin care treceti, este posibil sa nu mai ganditi rational si sa va lasati ghidati de impulsuri. Nu este exclus sa va lasati pe mana unor astfel de oameni oportunisti.

Ncunoscand mai nimic despre pretul serviciilor din domeniu, va puteti lasa usor inselat de bunavointa bunilor samariteni, fiind dispusi sa scoateti din buzunar oricat, numai sa va rezolve problema cat mai repede. Tineti minte ca, in astfel de momente, cand acest gen de oameni simte ca sunteti intr-o situatie de deruta, acestia nu sunt interesati decat de banii dumneavoastra si este posibil sa nu va ajute sa va rezolvati problema.

Daca apelati insa la o firma specializata de transport funerar international, veti avea parte de tarife corecte, consiliere, fiecare familie avand posibilitatea sa isi stabileasca singura bugetul care va fi cheltuit in baza serviciilor cerute pentru repatriere. Daca tot suntem la capitolul costuri, trebuie sa mentionam ca acestea se impart in doua mari categorii.

Costuri fixe. Acestea nu se schimba, indiferent de serviciul cerut. Aici putem include transportul cursei de avion (distanta dintre Roma si Bucuresti nu se schimba, indiferent de firma transportatoare), taxele de medicina legala sau pasaport mortuar, costul combustibilului, vignete sau alte taxe de drum pe care fiecare stat le percepe pe teritoriul sau.

In a doua categori de costuri regasim calitatea produselor care sunt comandate de catre familie. Aceste costuri sunt variabile si tin de calitatea si exigenta serviciilor legate de sicriu, serviciu imbalsamare, tipul de masina funerara.